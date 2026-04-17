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美方若違反台美雙向條款？卓榮泰：程序上必須對等
台美關稅經貿談判，陸續談妥MOU、ART等協議。立委關切，台美雙向條款，如果美國違反時，我方如何確保權益。行政院長卓榮泰表示，以301調查為例，4月28日強迫勞動公聽會、5月5日產能過剩公聽會，公聽會結束後七天內，我方即可回覆或申訴，程序上都必須對等。
卓榮泰17日率相關部會首長赴立法院進行總質詢備詢。
立委吳宗憲質詢問及，近期台美進行關稅經貿談判，雙向條款的部分，如果美國違反的時候，我方怎麼做？例如美方啟動301調查，我方怎麼回應？
以301調查為例，卓榮泰答詢說明，4月28日將進行強迫勞動的公聽會，5月5日將進行產能過剩的公聽會。公聽會結束之後的七天內，我方可以把要回覆的意見，或是申訴想要強調的理由，再回傳給美方。這些程序上必須是對等的，「他有問，我們有答」，我方也有時間來強調、重複意見。
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