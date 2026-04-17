立委籲啟動純舊制勞退改革 建立制度銜接機制

針對我國勞工退休制度長期存在的新舊制銜接問題，立委賴瑞隆等人17日召開記者會，指出勞退新制實施已近21年，雖已逐步建立以個人專戶為核心的退休保障制度，但目前仍有相當數量勞工停留於舊制，導致整體制度銜接不完整，亟需推動改革。

賴瑞隆表示，特別是未選擇轉入新制的「純舊制勞工」，即使已符合退休條件，仍無法提前結清舊制年資，也無法將退休金轉入新制專戶，無法享有新制的累積與投資收益機制，形成制度割裂，對勞工權益造成實質不利。

根據勞動部統計，截至2025年12月推估，全台純舊制勞工約有11萬5,327人，涉及約1.6萬家事業單位。其中，約88%已符合退休要件，另有約25%已達45個基數上限，即使持續工作，退休給付也不再增加，顯示制度已出現明顯停滯問題。

賴瑞隆指出，舊制存在三大結構性風險：首先，退休金高度依賴企業經營狀況，一旦企業經營不善或歇業，勞工可能面臨給付延遲甚至落空；其次，45個基數上限導致年資累積停滯，使部分勞工陷入「工作與保障脫鉤」困境；第三，新舊制之間缺乏轉換機制，使勞工喪失制度選擇權。

對此，賴瑞隆提出改革方向，主張以務實穩健方式推動制度銜接，包含在「自願參與」及「勞雇合意」前提下，開放純舊制勞工得提前結算舊制年資，並將退休金一次匯入勞退新制個人專戶，讓既有權益轉化為可攜、可累積、可投資的退休資產。

立委郭國文指出，去年新制勞退基金賺了7,469億元，績效15.6％，但其實舊制勞退也大賺2,057億元，績效更是達到22.53％；然而，這樣的成績卻跟勞工一點關係都沒有，因為約11萬純舊制的是公司專戶，成績都是到雇主口袋。

以勞動部估算，一個純舊制勞工約55歲就達到基數上限，後面即便繼續工作，基數也不會累積。但如果屆時結清改換成新制，並以自提6%、做到65歲退休進行計算，退休金可以從260萬變成417萬以上，所得替代率可以大幅提升。

郭國文強調，簡單的制度改善，對於舊制勞工的保障可以立即倍增，目前純舊制勞工多服務於公營事業，希望他們可以帶頭推動此方案。

立委鍾佳濱表示，選擇舊制勞退的勞工，現有約10萬名已符合退休條件，但因其滿基數後便無法繼續累積退休保障，讓其經勞雇雙方合意後，可攜至勞退新制專戶並只能自提，此舉不只能增加退休保障，同時還能挹注勞動基金水位，強化勞動基金財務穩定性及增加投資操作靈活性與分紅效益。

立委許智傑指出，開放舊制勞工自願轉換至新制，並在制度設計上，確保不影響原有雇主及其他勞工權益，是政府照顧勞工的實質表現。針對年輕勞工自提比例偏低，他主張強化誘因，包括爭取月薪5萬元以下族群「自提滿額、政府加碼1%」，並評估放寬自提上限至10%，鼓勵提早累積退休金。