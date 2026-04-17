快訊

「感到被背叛」卓榮泰WBC觀戰日本動怒 我外交部回應

白沙屯媽眼皮子底下幹壞事？發送玉米變收費 香燈腳驚傳「被索5千」

昨民調勝出今退出國民黨議員初選提名 蕭敬嚴：希望一切回歸平靜

聽新聞
0:00 / 0:00

立委籲啟動純舊制勞退改革 建立制度銜接機制

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委賴瑞隆等人呼籲啟動純舊制勞退改革，建立制度銜接機制。賴瑞隆國會辦公室／提供
立委賴瑞隆等人呼籲啟動純舊制勞退改革，建立制度銜接機制。賴瑞隆國會辦公室／提供

針對我國勞工退休制度長期存在的新舊制銜接問題，立委賴瑞隆等人17日召開記者會，指出勞退新制實施已近21年，雖已逐步建立以個人專戶為核心的退休保障制度，但目前仍有相當數量勞工停留於舊制，導致整體制度銜接不完整，亟需推動改革。

賴瑞隆表示，特別是未選擇轉入新制的「純舊制勞工」，即使已符合退休條件，仍無法提前結清舊制年資，也無法將退休金轉入新制專戶，無法享有新制的累積與投資收益機制，形成制度割裂，對勞工權益造成實質不利。

根據勞動部統計，截至2025年12月推估，全台純舊制勞工約有11萬5,327人，涉及約1.6萬家事業單位。其中，約88%已符合退休要件，另有約25%已達45個基數上限，即使持續工作，退休給付也不再增加，顯示制度已出現明顯停滯問題。

賴瑞隆指出，舊制存在三大結構性風險：首先，退休金高度依賴企業經營狀況，一旦企業經營不善或歇業，勞工可能面臨給付延遲甚至落空；其次，45個基數上限導致年資累積停滯，使部分勞工陷入「工作與保障脫鉤」困境；第三，新舊制之間缺乏轉換機制，使勞工喪失制度選擇權。

對此，賴瑞隆提出改革方向，主張以務實穩健方式推動制度銜接，包含在「自願參與」及「勞雇合意」前提下，開放純舊制勞工得提前結算舊制年資，並將退休金一次匯入勞退新制個人專戶，讓既有權益轉化為可攜、可累積、可投資的退休資產。

立委郭國文指出，去年新制勞退基金賺了7,469億元，績效15.6％，但其實舊制勞退也大賺2,057億元，績效更是達到22.53％；然而，這樣的成績卻跟勞工一點關係都沒有，因為約11萬純舊制的是公司專戶，成績都是到雇主口袋。

以勞動部估算，一個純舊制勞工約55歲就達到基數上限，後面即便繼續工作，基數也不會累積。但如果屆時結清改換成新制，並以自提6%、做到65歲退休進行計算，退休金可以從260萬變成417萬以上，所得替代率可以大幅提升。

郭國文強調，簡單的制度改善，對於舊制勞工的保障可以立即倍增，目前純舊制勞工多服務於公營事業，希望他們可以帶頭推動此方案。

立委鍾佳濱表示，選擇舊制勞退的勞工，現有約10萬名已符合退休條件，但因其滿基數後便無法繼續累積退休保障，讓其經勞雇雙方合意後，可攜至勞退新制專戶並只能自提，此舉不只能增加退休保障，同時還能挹注勞動基金水位，強化勞動基金財務穩定性及增加投資操作靈活性與分紅效益。

立委許智傑指出，開放舊制勞工自願轉換至新制，並在制度設計上，確保不影響原有雇主及其他勞工權益，是政府照顧勞工的實質表現。針對年輕勞工自提比例偏低，他主張強化誘因，包括爭取月薪5萬元以下族群「自提滿額、政府加碼1%」，並評估放寬自提上限至10%，鼓勵提早累積退休金。

退休金 勞動部 賴瑞隆

延伸閱讀

勞退新舊制銜接問題 立委提案解套

批退休金制度20年沒調 五一逾6千勞工將上街「雇主提撥率增至12%」

影／五一遊行前夕 勞團喊提高勞退提繳率等8大訴求

連退休金也「誤點」遲給！遭罰30萬元成北市最多 台鐵：加計利息補償

相關新聞

我首季出口強勁 中經院預測今年 GDP 至7.22%

僅關中東戰事影響全球經濟局勢，但台灣經濟成長仍可望維持高檔水準。中經院院長連賢明表示，受惠於首季出口表現極其暢旺，中經院大幅上修今年全年經濟成長率（GDP）預測值至7.22%，其中第1季成長率更有望突破13%大關，顯示國內景氣正處於高速擴張區間。

改革勞退舊制移入新制專戶？勞動部評估具可行性

立委鍾佳濱等人17日提到，勞工退休制度存在新舊制銜接問題，呼籲改革制度，開放純舊制勞工提前結算年資，將退休金匯入勞退新制個人專戶。勞動部回應，經過初步評估，認為具可行性，勞動部願意朝此方向研議。

美方若違反台美雙向條款？卓榮泰：程序上必須對等

台美關稅經貿談判，陸續談妥MOU、ART等協議。立委關切，台美雙向條款，如果美國違反時，我方如何確保權益。行政院長卓榮泰表示，以301調查為例，4月28日強迫勞動公聽會、5月5日產能過剩公聽會，公聽會結束後七天內，我方即可回覆或申訴，程序上都必須對等。

荷莫茲持續封鎖恐釀三層衝擊 學者警示台灣限電危機

中東地區衝突升溫引發全球經濟連鎖反應。中央大學經濟系教授姚睿指出，若荷莫茲海峽封鎖情勢無法緩解，全球經濟將面臨三層衝擊；第一層是全球能源供應鏈系統癱瘓，導致油價飆升；第二層引發全球通膨威脅與經濟增長下修；第三層將造成地緣政治權力結構的劇烈重組，台灣更可能需直面天然氣儲備不足導致的限電風險。

翡翠水庫跟台電要耗水費 台電：難以同意

針對媒體關注翡翠水庫發電收益，台電17日表示，翡翠水庫以民生供水為主、發電為輔，發電尾水蓄存於下游壩堰供民生使用，一水多用無浪費，增加發電亦增加電費收入。台電依雙方合約收購水庫電力，近3年購電金額超過10億元，且每度單價持續提升；對於翡翠水庫管理局額外要求的「每度/噸水」3元耗水費，換算等同每度電要加收12.5元，加計現有的購電費用2.1元，等於延長發電的購電費用高達每度14.6元，台電考量購電成本公平性後難以同意，尊重翡管局轉型綠電自售規畫。

美股基本面穩中向好 貝萊德投信：布局美股前50大時機浮現

美伊衝突爆發以來，市場對美國2026年企業獲利的預期不降反升，AI主題正是背後的重要關鍵之一。貝萊德集團近日將美股評級由「中立」調升至「加碼」，並指出AI浪潮持續推升科技與半導體企業獲利預期，成為支撐美股走勢的重要動能。面對震盪市場，貝萊德投信建議投資人應聚焦真正主導大盤表現的大型龍頭企業，透過鎖定美股市值前50大公司的ETF，更直接參與美股成長紅利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。