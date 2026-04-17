荷莫茲持續封鎖恐釀三層衝擊 學者警示台灣限電危機

中東地區衝突升溫引發全球經濟連鎖反應。中央大學經濟系教授姚睿指出，若荷莫茲海峽封鎖情勢無法緩解，全球經濟將面臨三層衝擊；第一層是全球能源供應鏈系統癱瘓，導致油價飆升；第二層引發全球通膨威脅與經濟增長下修；第三層將造成地緣政治權力結構的劇烈重組，台灣更可能需直面天然氣儲備不足導致的限電風險。

觀察能源價格走勢，姚睿指出，2022年俄烏戰爭爆發時，3月油價比前半年約成長42%，而今中東戰爭，3月油價比前半年更貴了77%，若封鎖遲遲未緩解，全球停滯性通膨機率將顯著上升，產業供應鏈將產生連鎖反應，除了能源產業受阻，也會外溢到航運業。

姚睿舉例，如貨櫃船被迫繞道好望角增加7,500公里航程，導致全球運價飆升，製造業獲利空間也將因運費與成本擠壓而萎縮，進一步導致經濟成長趨緩。

針對通膨走勢，姚睿直言「通膨被低估了」。她強調，通膨具有滯後效果，通常在數個月後才會顯現，且須留意薪資與物價螺旋上漲效果：勞工因物價上漲要求調薪，帶動企業成本上升，進而再度調漲產品售價。

姚睿指出，面對停滯性通膨，貨幣政策更陷入兩難僵局，各國央行必須權衡該升息以抗通膨，或降息支持經濟成長。回顧2022年俄烏戰爭期間，許多國家採取能源價格補貼，但當前環境利率已拉高，政府舉債成本攀升，財政政策空間有限，補貼措施恐怕更難以施展。

最後是台灣的限電危機。姚睿表示，目前台灣天然氣發電占比超過50%，但天然氣儲槽周轉天數過短，全年僅11至13天，夏季甚至只有7天，且接收站明顯不足。當荷莫茲海峽長期封鎖持續拉長，台灣面臨的限電危機與產業停擺風險，將大幅增加。