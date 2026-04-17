AI 與供應鏈重組夾擊 企業靠併購搶技術、拚全球布局

在全球供應鏈重組與AI浪潮加速下，企業若要維持成長與競爭力，「併購」已成為關鍵策略。KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會17日舉辦「2026安侯建業領袖學院論壇」，聚焦併購驅動企業成長力，指出企業透過併購不僅能擴大規模，更是加速轉型、取得技術與布局全球的重要手段，但前提是必須搭配完善治理與風險管理，才能真正發揮綜效。

KPMG安侯建業執行長施威銘表示，在經濟環境快速變動、產業界線逐漸模糊的趨勢下，企業若僅靠內生成長已難以因應變局，必須透過更具策略性的資本操作進行布局，其中併購正是最有效率的工具之一。不過，他也強調，併購不只是追求規模擴張，若缺乏健全的公司治理制度與風險控管，將難以落實策略，甚至可能影響長期經營。

從產業面來看，KPMG安侯建業顧問部副營運長陳傑曦指出，全球供應鏈已從過去追求「成本最低」，轉向強調「韌性優先」，客戶要求供應商具備在地或多地布局能力，使得台灣企業面臨轉型壓力。許多企業因此透過併購快速取得關鍵技術與通路。同時，AI投資門檻高、需達規模經濟，產業競爭已進入「規模決勝」階段，中小企業若單打獨鬥將難以負擔轉型成本，透過併購組成控股架構、整合資源，反而能兼顧效率與彈性。

佳世達集團董事長陳其宏則以實務經驗指出，在地緣政治、通膨與供應鏈重整的多重壓力下，「大艦隊」併購模式已成為企業建立韌性的核心策略。透過策略聯盟與平台共享，企業可將分散資源整合為具綜效的產業生態系，進一步降低外部不確定性，並推動向高附加價值領域轉型。

隨著併購活動增加，風險控管的重要性也同步提高。KPMG安侯建業稅務投資部會計師協理林上軒指出，併購成敗不僅取決於交易價格與預期效益，更關鍵在於能否在交易前就辨識並量化潛在風險。這些風險橫跨企業過去、現在與未來，因此企業通常需結合專業顧問，透過盡職調查、交易架構設計及合約安排，釐清責任歸屬並降低不確定性。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師謝昌君也提醒，併購過程涉及多方利害關係人，若能維持即時且充分的溝通，有助於降低不確定風險對整體綜效的影響，並確保策略目標順利推進。

從企業實務角度出發，復盛應用財務長暨發言人許廷儀表示，在本業成長趨緩情況下，併購已成為企業擴張版圖與跨足新領域的重要工具，本質上可分為「買客戶、買技術、買人才、買資產」。但他也坦言，「買公司不難，買對公司更難」，尤其併購後的整合管理往往是最大挑戰，包括組織文化、制度磨合及人才整合，都考驗企業能力。

他建議，企業在推動併購時，應建立專責團隊並強化管理外部顧問的能力，同時不僅要檢討投資失誤，也要反思「應投未投」的決策。此外，過去成功經驗未必適用於未來，甚至可能成為轉型阻力，企業在規劃併購策略時需特別留意。