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改革勞退舊制移入新制？勞動部評估具可行性

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰。記者曾原信攝影／聯合報系資料照
勞動部長洪申翰。記者曾原信攝影／聯合報系資料照

立委鍾佳濱等人17日提到，勞工退休制度存在新舊制銜接問題，呼籲改革制度，開放純舊制勞工提前結算年資，將退休金匯入勞退新制個人專戶。勞動部回應，經過初步評估，認為具可行性，勞動部願意朝此方向研議。

勞動部說明，過去勞退舊制勞工須在同一事業單位工作達一定年資及年齡，才有請領退休金之權利，考量產業環境變遷，勞工在同一事業單位久任達退休要件並不容易，很難領到退休金，因此2005年7月1日起施行勞退新制。

勞工於2005年7月1日起至2010年6月30日的五年轉換期間，可以改選適用勞退新制。當時部分勞工選擇繼續適用勞退舊制。勞動部指出，這些勞工目前確實沒有辦法自願提繳退休金，因此也無法結清舊制退休金移入勞退新制個人專戶，去享有政府投資運用勞退新制基金的收益。

勞動部表示，勞退新制基金自成立至2025年底平均報酬率已達7.64%，前二年的年化收益率也都超15%，勞工對於政府投資運用勞退新制基金越來越有信心，也越來越期待。

勞動部提到，因此，近期有許多勞工、工會團體、立委都向勞動部反映，希望可以讓「純舊制」的勞工也有機會可以加入勞退新制「自願提繳」，並且將提前結算的舊制退休金移入勞退新制參加投資運用。

勞動部認為，勞退新制專戶的餘額會持續進行專業投資運用，如此也會擴大退休金投資後的收益分配，對於退休生活更有保障，這是勞動部樂見的，經過初步評估，也認為具可行性。因此，勞動部願意朝此方向進行方案研議。

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