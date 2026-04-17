美股基本面穩中向好 貝萊德投信：布局美股前50大時機浮現

美伊衝突爆發以來，市場對美國2026年企業獲利的預期不降反升，AI主題正是背後的重要關鍵之一。貝萊德集團近日將美股評級由「中立」調升至「加碼」，並指出AI浪潮持續推升科技與半導體企業獲利預期，成為支撐美股走勢的重要動能。面對震盪市場，貝萊德投信建議投資人應聚焦真正主導大盤表現的大型龍頭企業，透過鎖定美股市值前50大公司的ETF，更直接參與美股成長紅利。

貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯指出，雖然美伊談判破裂可能會使風險資產短期受到壓力，且荷姆茲海峽的交通流量需要恢復正常才能對市場產生持續的正面影響。但兩國同意重啟對話是緩和局勢的有力證明。根據LSEG Datastream數據顯示，預計今年美國半導體股票獲利將成長80%，推動科技股和整體股市的獲利預期上調。在企業獲利持續被上調的過程中，投資人應該持續參與美股成長。

楊貽甯表示，在參與美股成長的過程中，真正能左右報酬走勢的，往往不是全部500檔股票，而是站在產業與資本市場核心的少數大型企業。前50大市值公司不僅涵蓋AI、雲端、半導體與關鍵平台型企業，也是全球機構資金配置美股時最重要的承載標的。「當市場不確定性升高、資金趨於集中時，投資人若能聚焦這些最具代表性的龍頭企業，反而更有機會參與美國長期成長主軸，同時避免被較弱的邊際公司稀釋整體報酬表現。」

從評價面來看，經歷近期市場波動後，標普500指數本益比已回落至約20.3倍，前50大市值公司本益比則降至約22.7倍。貝萊德投信指出，儘管前50大市值公司長期績效表現優於標普500指數，但目前本益比溢價已明顯收斂，顯示其評價相對過去更具吸引力。

貝萊德投信表示，近年的美股表現，很大一部分是由少數大型公司貢獻。與其把資金分散在對報酬影響不大的公司，不如直接聚焦在市場核心。對於看好美股長線成長、希望提高投資效率的投資人，可透過009813直接布局美股市值前50大企業，更有機會精準掌握美股成長紅利，同時降低反覆判斷產業輪動與個股表現的難度，可作為投資組合的核心資產配置。