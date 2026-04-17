快訊

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

「一家三口」已成過去式！房仲：房市新時代來臨

「睡前1舉動」做1.5分鐘就傷身！醫生曝3招修復大腦：14天就回春

聽新聞
0:00 / 0:00

美股基本面穩中向好 貝萊德投信：布局美股前50大時機浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國科技產業及美股整體2026年獲利年增率預期的變化。資料來源：LESG Datastream
美國科技產業及美股整體2026年獲利年增率預期的變化。資料來源：LESG Datastream

美伊衝突爆發以來，市場對美國2026年企業獲利的預期不降反升，AI主題正是背後的重要關鍵之一。貝萊德集團近日將美股評級由「中立」調升至「加碼」，並指出AI浪潮持續推升科技與半導體企業獲利預期，成為支撐美股走勢的重要動能。面對震盪市場，貝萊德投信建議投資人應聚焦真正主導大盤表現的大型龍頭企業，透過鎖定美股市值前50大公司的ETF，更直接參與美股成長紅利。

貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯指出，雖然美伊談判破裂可能會使風險資產短期受到壓力，且荷姆茲海峽的交通流量需要恢復正常才能對市場產生持續的正面影響。但兩國同意重啟對話是緩和局勢的有力證明。根據LSEG Datastream數據顯示，預計今年美國半導體股票獲利將成長80%，推動科技股和整體股市的獲利預期上調。在企業獲利持續被上調的過程中，投資人應該持續參與美股成長。

楊貽甯表示，在參與美股成長的過程中，真正能左右報酬走勢的，往往不是全部500檔股票，而是站在產業與資本市場核心的少數大型企業。前50大市值公司不僅涵蓋AI、雲端、半導體與關鍵平台型企業，也是全球機構資金配置美股時最重要的承載標的。「當市場不確定性升高、資金趨於集中時，投資人若能聚焦這些最具代表性的龍頭企業，反而更有機會參與美國長期成長主軸，同時避免被較弱的邊際公司稀釋整體報酬表現。」

從評價面來看，經歷近期市場波動後，標普500指數本益比已回落至約20.3倍，前50大市值公司本益比則降至約22.7倍。貝萊德投信指出，儘管前50大市值公司長期績效表現優於標普500指數，但目前本益比溢價已明顯收斂，顯示其評價相對過去更具吸引力。

貝萊德投信表示，近年的美股表現，很大一部分是由少數大型公司貢獻。與其把資金分散在對報酬影響不大的公司，不如直接聚焦在市場核心。對於看好美股長線成長、希望提高投資效率的投資人，可透過009813直接布局美股市值前50大企業，更有機會精準掌握美股成長紅利，同時降低反覆判斷產業輪動與個股表現的難度，可作為投資組合的核心資產配置。

標普500指數前50大市值企業評價相對便宜。資料來源：彭博
標普500指數前50大市值企業評價相對便宜。資料來源：彭博

美國 半導體 基金

延伸閱讀

市場波動 富蘭克林投顧：多元配置打造攻守兼備的收益組合

聯邦台灣精彩50成立滿周年創新高 4月17日為除息前最後買進日

富坦經理人投資展望 股債多元布局 攻守兼備

美股基金 趁低點布局

相關新聞

我首季出口強勁 中經院預測今年 GDP 至7.22%

僅關中東戰事影響全球經濟局勢，但台灣經濟成長仍可望維持高檔水準。中經院院長連賢明表示，受惠於首季出口表現極其暢旺，中經院大幅上修今年全年經濟成長率（GDP）預測值至7.22%，其中第1季成長率更有望突破13%大關，顯示國內景氣正處於高速擴張區間。

改革勞退舊制移入新制？勞動部評估具可行性

立委鍾佳濱等人17日提到，勞工退休制度存在新舊制銜接問題，呼籲改革制度，開放純舊制勞工提前結算年資，將退休金匯入勞退新制個人專戶。勞動部回應，經過初步評估，認為具可行性，勞動部願意朝此方向研議。

翡翠水庫跟台電要耗水費 台電：難以同意

針對媒體關注翡翠水庫發電收益，台電17日表示，翡翠水庫以民生供水為主、發電為輔，發電尾水蓄存於下游壩堰供民生使用，一水多用無浪費，增加發電亦增加電費收入。台電依雙方合約收購水庫電力，近3年購電金額超過10億元，且每度單價持續提升；對於翡翠水庫管理局額外要求的「每度/噸水」3元耗水費，換算等同每度電要加收12.5元，加計現有的購電費用2.1元，等於延長發電的購電費用高達每度14.6元，台電考量購電成本公平性後難以同意，尊重翡管局轉型綠電自售規畫。

美股基本面穩中向好 貝萊德投信：布局美股前50大時機浮現

美伊衝突爆發以來，市場對美國2026年企業獲利的預期不降反升，AI主題正是背後的重要關鍵之一。貝萊德集團近日將美股評級由「中立」調升至「加碼」，並指出AI浪潮持續推升科技與半導體企業獲利預期，成為支撐美股走勢的重要動能。面對震盪市場，貝萊德投信建議投資人應聚焦真正主導大盤表現的大型龍頭企業，透過鎖定美股市值前50大公司的ETF，更直接參與美股成長紅利。

中東局勢推升油價 經部油耗指南：本田油電車最省油

中東局勢動盪，國際原油價格大幅波動，推升民眾油料支出。經濟部能源署今天發布114年「車輛油耗指南」，其中小客車方面，本田...

翡翠水庫管理局要求耗水費...台電「恕難同意」 蔣萬安說話了

台北市翡翠水庫管理局去年函文台電，要求收「耗水補償費」，且簽約遭拒，翡管局長林裕益昨天說，未來不再支援發電，未來也將轉型綠電尋求自售。台北市長蔣萬安上午受訪指出，水庫會有相關對應措施，確保所有市民的福祉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。