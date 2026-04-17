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中東局勢推升油價 經部油耗指南：本田油電車最省油

中央社／ 台北17日電
本田汽車。(路透)
本田汽車。(路透)

中東局勢動盪，國際原油價格大幅波動，推升民眾油料支出。經濟部能源署今天發布114年「車輛油耗指南」，其中小客車方面，本田FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳。

能源署表示，為了進一步鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，114年指南亦收錄已完成測試及認證的電動車輛能源效率資訊。

能源署透過新聞稿說明，114年「車輛油耗指南」的非電動車輛節能車款排名中，在小客車類，本田（Honda）FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。在商用車類，三陽（SYM）TUCSON NX4H-C1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車勝出，每公升汽油平均可行駛21.1公里。

至於機車類，依據「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試，立林重車有限公司代理之HONDASUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均可行駛96.5公里。

能源署表示，若希望車輛達到最佳節能減碳效果，除了慎選節能車款外，良好的駕駛習慣及定期保養也同樣不可忽視。減輕車輛載重、平穩加減速、維持正常胎壓及避免長時間怠速等，皆有助於節能省油。

能源署補充，114年「車輛油耗指南」所公布的能源效率測試值，均在實驗室標準條件下測得，實際上路時，因天候、路況、塞車狀況、空調使用及個人駕駛習慣等因素，每公升汽（柴）油或每度電實際可行駛里程數，可能低於指南所示的能源效率測試值，請民眾參酌使用。

中東 電動車 本田 油價

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