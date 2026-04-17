翡翠水庫管理局要求耗水費...台電「恕難同意」 蔣萬安說話了

台北市翡翠水庫管理局去年函文台電，要求收「耗水補償費」，且簽約遭拒，翡管局長林裕益昨天說，未來不再支援發電，未來也將轉型綠電尋求自售。台北市長蔣萬安上午受訪指出，水庫會有相關對應措施，確保所有市民的福祉。

翡翠水庫長期支援台電發電，每年約5億公噸水為此流進大海，且售電費率偏低，減少市庫收益，前年遭監察院糾正。翡管局去年函文台電，要求收「耗水補償費」遭拒。翡管局長林裕益昨在市議會建委員會答詢時說，未來不再支援發電，將轉型綠電尋求自售。

蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮，針對翡管局和支援台電發電的耗水補償合約談不攏，媒體問蔣萬安會不會影響到發電？蔣萬安說，翡管局昨天也在議會做了說明，114年市府收到了監察院審查意見，表示台電向翡翠水庫收購發電的電價費率偏低，低於其他綠電費率，所以水庫會有相關對應的措施，來確保所有市民的福祉。

翡管局上午也澄清，針對翡翠水庫發電不再提供台電？翡管局表示，翡翠水庫水力發電仍依契約售電予台電，並未停止供電。

翡管局指出，翡翠水庫營運39年來，水力發電均依台電與翡管局簽訂之購售電契約繼續執行。翡翠水力發電作業，目前仍配合水庫供應民生用水及水位調節之放水需求進行，並依現行購售電契約繼續執行，並未停止供電之情形。

翡管局表示，台電內部機組故障臨時調度支援，翡管局主張應有補償機制，針對議員關切台電因機組故障，例如114年林口火力機組事故，申請翡翠水庫延長發電時數，支援緊急電力調度，應有補償機制一事，翡管局於去114年10月13日研提函送「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書（草案）」予台電，並與台電於114年12月11日進行協商交換意見，但台電仍於今年1月27日函覆表示「恕難同意」。

翡管局表示，因基於維護大台北約600萬市民的民生用水，未來若再發生台電內部機組故障，而需緊急電力調度之情形，在未有合理補償機制之前，翡管局將不再配合延長發電支援，以確保水庫供水安全。

另外，規畫推動翡翠水力綠能國際認證，翡管局表示，為確保翡翠水庫水力發電之綠能效益，北市府已於116年施政綱要草案「未來之都」政策項下，納入「翡翠水力綠能、爭取國際認證」工作重點。未來，翡管局將推動取得國際永續水力(HSA)認證，完成認證之後，即可覓尋潛力企業進行合作，提升翡翠水力發電效益。