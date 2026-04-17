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出席工總大會 林佳龍：政府做後盾將台灣產業帶向世界

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍16日出席中華民國全國工業總會會員代表大會，除感謝產業界夥伴支持政府推動「經濟外交」，並指出外交部與台灣企業間長期維持緊密合作關係，面對大環境的挑戰，企業單打獨鬥非常不容易，因此外交部推動「新國際雁行聯合艦隊」，期盼由政府成為企業最堅強的後盾，把台灣的產業實力帶向世界。

林佳龍表示，上週出訪馬紹爾群島共和國期間，「手機突然叮咚響了一下」，原來是接獲工總理事長潘俊榮邀請出席會員代表大會，雖然當時人還在千里之外，他仍立刻回了一句「OK」。他指出，潘理事長致詞時提到「如果在國外遇到困難、護照不見，找外交部就能馬上搞定」，雖帶點幽默，卻真實反映外交部駐外館處與台灣企業長期以來緊密合作、彼此照應、相互支持的夥伴關係。

林佳龍指出，當前國際局勢快速變化，戰爭風險升高、供應鏈重組與原物料斷鏈壓力增加，美中貿易戰更逐步擴大為科技戰、金融戰；同時，AI科技帶來新契機，但也伴隨資安等新挑戰。在此環境下，「企業若還像過去一樣單打獨鬥，確實越來越不容易」。

林佳龍表示，外交部正推動「新國際雁行聯合艦隊」，盼由大企業帶著中小企業組隊出海、走向世界。同時，外交部也建構「Team of Teams」協作模式，讓政府與公協會之間的協調機制更緊密，使政府成為企業最堅強的後盾，也讓企業也成為推動經濟外交最重要的夥伴。

林佳龍並指出，近兩年與工總的夥伴們攜手走訪巴拉圭、史瓦帝尼與帛琉等友邦，經過大家共同努力，已逐步展現合作成果。今日在會員代表大會上，他也見到不少曾共同飛往世界各地的產業夥伴，心中深感溫暖。

林佳龍強調，工總匯聚台灣最重要的製造業力量，可說是台灣經濟實力的代表，他並再次感謝工總長期支持外交部各項工作，期待未來持續攜手合作，將台灣產業實力帶向世界，讓世界看見台灣。

中華民國 潘俊榮 林佳龍

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