【重磅快評】賴清德重用龔明鑫 綠能彈指超車蔡英文

經濟部長龔明鑫年初才坦承「綠能占比20%」的目標將連續兩年跳票，昨天突然拿出新算式稱未來綠能目標不再設「發電比例」，而改盯「機組容量」，一席話不僅讓綠能達標，甚至還大幅超標；前總統蔡英文卸任後仍為綠能政策辯護，豈知賴清德重用龔明鑫，小玩數字魔術，彈指間就超車蔡英文，賴顯然比蔡更懂用人。

今年2月龔明鑫在經濟部年終記者會首度鬆口證實，原定今年底達成「綠電占比20%」的目標將二度跳票並往後延。龔表示，主要原因是法規限制，「光電三法」通過後增加推動難度，但儘管時程延後，他強調「20%一定會達成」，政府會持續投入綠能發展。

時隔兩個月，經濟部及台電什麼事也沒做，綠能20%的目標卻突然達標了。龔明鑫昨天表示，未來綠電將改以「裝置容量」來呈現進度，不再採「發電比例」。龔進一步解釋，既有的綠能設定目標要檢討，因為分母跟分子一直在變，現在經濟部的目標是改用裝置容量，設定多少量就盡力做到。

龔明鑫以「分母跟分子一直在變」為由，巧妙調整綠能目標，瞬間為民進黨始終未能達標的綠能政策解套，堪稱是卓內閣首席數字魔術師；龔明鑫神乎其技，可能也讓蔡英文嚇了一跳，作夢也沒有想到還有這一招。

根據龔明鑫的新算式，台灣目前綠能發電裝置容量達37%，即使發電量僅13.1%，若只看37%，顯然已達標，甚至幾乎要翻倍了。龔明鑫談話之際，台灣儼然已躋身綠能國家前段班，龔明鑫據此入列模範公務員殆無疑義。

對此最有感的人，可能還是蔡英文了，她上台喊出能源配比「532」，設定2025年燃氣、燃煤、綠能發電占比各為50%、30%、20%。蔡在任內拚綠能，但始終未達標，還弊端叢生，即使卸任後仍對多次發表看法，強調「綠能不能汙名化」及「能源轉型不能停止」，未料在龔明鑫手裡，綠能達標根本不是問題。

但龔明鑫的數字魔術難掩精神勝利法的況味。學者即質疑，經濟部改看綠電容量數字很容易騙人，因為綠能容量已達總裝置3成，但發電量卻僅13%；政府一味追求容量值，將鼓勵民間在日照差地區狂建光電板，效率奇差將導致產生「殭屍光電板」。

為了達標，龔明鑫既然改看綠電容量數字，因為「分母跟分子一直在變」， 那麼目前發電主力的天然氣發電及燃煤發電是否也該一視同仁，這樣才比較客觀？

先看天然氣發電部分，目前天然氣發電的裝置容量占總體36% - 40%，發電量42% - 48%之間；燃煤發電裝置容量占20%，但在實際發電量占35%至42%，燃煤發電裝置容量雖僅占2成，但運轉時數較高，實際貢獻發電量約4成。這是什麼意思？簡單說就是綠電沒有上來，天然氣及燃煤發電只好擔綱。

賴清德多次宣示「煤轉氣」的能源政策，作為減少空汙及穩定供電手段，減煤早已是既定政策，燃煤發電占比竟和天然氣不相上下，然而燃煤裝置容量僅約天然氣的一半。龔明鑫說「分母跟分子一直在變」，但不變的是綠能推動成效不佳， 燃煤發電操到破表，這不是玩弄算式就能改變的事實。