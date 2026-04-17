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我首季出口強勁 中經院預測今年 GDP 至7.22%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
進出口示意圖。圖為貨櫃港口。圖／AI生成
進出口示意圖。圖為貨櫃港口。圖／AI生成

僅關中東戰事影響全球經濟局勢，但台灣經濟成長仍可望維持高檔水準。中經院院長連賢明表示，受惠於首季出口表現極其暢旺，中經院大幅上修今年全年經濟成長率（GDP）預測值至7.22%，其中第1季成長率更有望突破13%大關，顯示國內景氣正處於高速擴張區間。

主計總處於2月曾預測今年全年經濟成長率為7.71％。中經院17日也公布最新台灣經濟預測，預計今年GDP成長率為7.22%，其中第1季更預計可達13.19%，第2、3、4季也分別有8.3%、6.05%、2.3%的經濟成長水準；至於消費者物價指數（CPI）預測全年為1.98%，也在2%的通膨警戒值底下。

連賢明指出，目前經濟成長最核心的支撐力道來自於對外貿易。他分析，第1季出口動能遠優於預期，預計單季成長率將站上13%以上，這股熱潮也成為推升全年GDP上修至7.22%的主要引擎。在物價展望方面，儘管近期通膨壓力仍存，中經院雖微幅上修CPI預測，但仍看好全年漲幅能維持在2%的通膨警戒線以下。

外界關注美國聯準會（Fed）利率走勢，恐牽動台灣央行動向，連賢明認為，國內利率變化與中東戰爭的持續時間高度相關，目前仍具高度不確定性；美國方面，因通膨已達3%水位，加上Fed即將迎來新任主席，以及年底期中選舉等變數交織，政策走向預計要等新主席上任後才會趨於明朗。

中經院院長連賢明。圖／聯合報系資料照
中經院院長連賢明。圖／聯合報系資料照

美國 通膨 GDP 中經院

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