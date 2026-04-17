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Wealth Tech Awards 中信銀AI創新奪雙獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中國信託銀行拿下PWM「Wealth Tech Awards 2026」雙料殊榮，由中國信託銀行境外私人銀行事業處處長陳怡達（右）代表受獎。圖／主辦單位提供
中國信託銀行拿下PWM「Wealth Tech Awards 2026」雙料殊榮，由中國信託銀行境外私人銀行事業處處長陳怡達（右）代表受獎。圖／主辦單位提供

國際知名財經權威媒體「金融時報」與旗下財富管理專業雜誌ＰＷＢ合舉第四屆「資產管理高峰會」亞洲場，中國信託銀行為台灣唯一受邀參與金融業，由中信銀私人銀行處處長楊子宏代表擔任講者；此次ＰＷＭ「Wealth Tech Awards 二○二六」頒獎典禮，更由中信銀拿下「台灣最佳ＡＩ應用私人銀行」與「台灣最佳數位化客戶體驗私人銀行」，並由中信銀境外私人銀行事業處處長陳怡達代表受獎。

楊子宏於論壇中指出，為協助高資產客群解決世代接班挑戰，中信銀運用「三池架構」，將資產畫分為一代主導的保守「核心池」、保障現金流的「收益池」，以及放手由二代配置私募股權與企業永續發展的「成長池」，共同駕駛模式（Co-pilot）讓接班人在風險受控的「安全空間」學習決策，協助家族從單純的資產管理，轉型為具國際視野與社會影響力的價值傳承。

中信銀此次拿下雙獎，展現深耕財富管理科技創新成果，其中，中信銀以ＡＩ打造主動式洞察與推薦機制「智能Dashboard」，使理專協助客戶決策時能更有效率地掌握重點。此外，中信銀的「全資產健診」服務，協助高資產客戶檢視境內外不動產與股權資產全貌，規畫家族股權結構安排與資產傳承。

「保障管家」服務則採用ＡＰＩ技術整合跨平台資料，依據使用者樣態及其所處的人生階段，協助確立保險保障目標、分析保障缺口等，因此獲頒「台灣最佳數位化客戶體驗私人銀行」。

台北 中國信託 金融時報

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