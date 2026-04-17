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工總籲政府提供原物料補貼 舒緩中東戰爭對企業干擾

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
工總理事長潘俊榮針對近期產業界關心「能源安全」與「朝野和諧」兩項議題提出建言。 工總／提供
工總理事長潘俊榮針對近期產業界關心「能源安全」與「朝野和諧」兩項議題提出建言。 工總／提供

工總理事長潘俊榮昨（16）日表示，美伊戰事使企業持續面臨原物料短缺，他呼籲政府提供企業原物料補貼。

此外，他也期盼總預算案能在立法院盡速審議通過，希冀朝野「以和為貴」。針對近期政府擬引進印度移工，他表示贊成，認為產業界確實缺工，反對的人可能不了解產業界的實際需求。

工總16日舉行第13屆第三次會員代表大會，理事長潘俊榮致詞表示，近期產業界特別關心「能源安全」與「朝野和諧」兩項議題，工總除針對中東局勢引發的能源隱憂提出應對建言，也盼總預算案盡速通過，營造穩定的產業發展環境。

潘俊榮表示，中東戰爭一發生，工總第一時間就去找經濟部商討，呼籲原物料、能源不能斷，獲得正面的承諾。

他也呼籲，希望政府能提供企業原物料補貼，尤其是工程需要很多原物料，缺料恐將延誤工期，也已就此事前往拜會行政院公共工程委員會。

潘俊榮表示，政府回應產業界訴求，啟動因應措施穩定石化產業與民生塑膠產品需求，確保油、氣供應符合法定存量；另外，經濟部政務次長何晉滄保證，中油、中塑已全力調度瀝青、柏油的供應，預計瀝青供應到6月底前沒有問題。

此外，近日政府擬開放印度移工，引起反彈。潘俊榮表示，政策對產業界是正面的，台灣最缺的就是勞工，能引進是最好的，整個產業需要很多勞動力來協助，所以工總非常贊成，希望政府動作要快。

在執行面，潘俊榮表示，政府應調查各產業所需人力規模、再決定引進人數，以滿足產業需求為原則，並兼顧勞動力市場的平衡。

立法院 印度 原物料

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