AI訂單強勁 台積電同步擴建台美日3奈米新廠

「護國神山」台積電業績亮眼，台北股市指數續創新高。台積電董事長魏哲家昨天表示，「訂單非常強勁」，預估全年營收成長超過三成，優於預期；而為滿足客戶需求，台積電將在台灣、美國及日本同步擴建三奈米新廠，打破歷年來設定製程月產上限，全力衝刺，滿足客戶對先進製程強勁需求。

平均一天大賺六十三億元

台積電昨舉行法說會，獲利表現再度「好到破表」，首季毛利率、營業利益率分別衝上百分之六十六點二、五十八點一，雙雙改寫單季歷史新高；單季稅後純益五七二四點八億元、每股純益廿二點○八元，同步登頂，凸顯在ＡＩ與高速運算（ＨＰＣ）需求強勁帶動下，台積電宛如一台火力全開的「超級印鈔機」。以首季九十天估算，台積電平均一天大賺約六十三點六億元，等於每小時進帳約二點六五億元，吸金速度驚人。

魏哲家指出，台積電決定在台、美、日本同步擴建三奈米新廠，其中台灣新建產能訂明年上半年量產，美國三奈米新產能下半年銜接；日本升級三奈米新廠則在後年量產，打破歷年製程節點推進到一定產能就不再擴充的紀錄。而台積電不僅蓋新廠滿足客戶需求，也計畫透過製程調整，在增建新廠未完成前，提升三奈米產量，以滿足客戶超乎預期的強勁需求。

在回應法人關切訂單是否跑到競爭同業時，魏哲家說，「台積電並不考慮給別人機會。」這也是台積電從今年起，未來三年會投注龐大資本支出進行三奈米擴產的原因。

台積電將年初原訂的五二○億至五六○億美元的資本支出區間，上修至五六○億美元上緣，台積電財務長黃仁昭指出，「從這個訊號，就已明確表達台積電對未來ＡＩ晶片訂單成長，有高度信心」。

台積電昨天股價反映營收和獲利亮麗表現，以上漲五元、二○八五元作收，改寫歷史新高價；市值攀升至五十四兆元，創上市公司最高市值紀錄。不過，台積電股價在法說會前已先漲一波，周四ＡＤＲ早盤跌逾百分之二點六。

台灣被視為AI硬體代名詞

台股大盤昨天上漲四○九點、收在三萬七一三二點，指數再創新高，市值持續成長。彭博資訊報導，截至十五日，台股市值上升至四點一四兆美元，超越英國股市的四點○九兆美元，成為全球第七大股市。台股指數已收復中東戰爭引發的跌幅。在強勁營收成長帶動下，權值股台積電刷新歷史新高，凸顯台積電在全球ＡＩ供應鏈的關鍵角色。

以台積電去年底收盤價一五五○元計算，今年以來已上漲五三五元、漲幅百分之卅四點五。漲幅高於大盤平均，扮演台股上攻關鍵引擎。Broadridge Financial Solutions亞太區資產管理主管Yoon Ng表示，「台灣持續被視為ＡＩ硬體代名詞。只要ＡＩ的資本支出動能維持不變，資金流入將持續支撐市場」。