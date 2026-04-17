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翡翠水庫 拒支援台電發電

聯合報／ 記者楊正海林海／台北報導
翡翠水庫管理局欲向台電加收延長發電「耗水補償費」遭拒，翡翠水庫擬不再支援台電發電。圖為翡翠水庫水力發電廠。圖／翡管局提供
翡翠水庫管理局欲向台電加收延長發電「耗水補償費」遭拒，翡翠水庫擬不再支援台電發電。圖為翡翠水庫水力發電廠。圖／翡管局提供

翡翠水庫長期支援台電發電，每年約五億公噸水為此流進大海，且售電費率偏低，減少市庫收益，前年遭監察院糾正。翡管局去年函文台電，要求收「耗水補償費」遭拒。翡管局長林裕益昨說，未來不再支援發電，將轉型綠電尋求自售。

對此，台電表示，這本就是雙方合意，翡管局有選擇解約的權力，台電也會尊重。

台電表示，水庫放水發電是依供水需求自行決定，台電不會強迫，若配合延長發電，發電尾水可存於下游堰壩，無浪費問題，且台電也會支付電費，翡管局要求支付耗水費顯不合理，未同意另行簽署耗水費合約，但原購售電合約仍有效。

台電林口火力發電廠機組去年故障，緊急向翡翠水庫申請延長水力發電時數，事後台北翡翠水庫管理局發函台電計價「耗水補償」每公噸三元，卻陷入僵局。翡管局統計，近三年來九次被要求延時發電，同意其中五次，總發電量達一五五萬度，約可供十三點七萬戶家庭使用一天。

林裕益昨在議會工作報告指出，台電要求翡翠水庫放水發電，每小時消耗廿八點八萬公噸珍貴水資源，翡翠水庫依經濟部標準訂出每公噸三元「耗水費」，要求台電簽約付費，預估每延長一小時發電可挹注市庫八十四萬元。但台電態度強硬，回覆不願意簽約。

「二○二○到二○二四年，北市已經短收十多億元發電收入。」北市議員徐弘庭說，解決方法除讓台電採購翡翠水庫綠電回歸市價，否則就要加收調度費補足差額。翡管局支援發電售電價一度僅一點六二元，「再生能源發展條例」對水力發電收購價較高，但僅適用設置容量二萬千瓦以下電廠，翡翠水力發電廠不適用，嚴重影響售電收入。

徐弘庭追問，合約陷僵局，緊急必要時翡翠水庫是否還需緊急發電？林裕益回應，台電不願意簽契約，未來就不再支援。徐弘庭建議提供監察院糾正函副本，林裕益說，他有不斷地提醒台電要正視監察院意見。

議員曾獻瑩也建議，如果翡翠水庫足夠排放發電，應考慮爭取綠電憑證，用較高的電費賣給企業，不一定要受制台電。

林裕益說，綠電憑證二萬千瓦以上須經認證，翡翠水力發電已編列預算，今年開始籌備，明年啟動申請水力發電永續發展聯盟（ＨＳＡ）國際認證，一旦通過，就可尋求潛力買家，接下來會再申請「再生能源憑證」，已列入市府施政綱要計畫，朝明年通過為目標。

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