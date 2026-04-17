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綠電跳票…再生能源目標 擬改看裝置容量

聯合報／ 記者林海／台北報導
立委關切政府訂下的再生能源發電目標根本達不到，經濟部長龔明鑫首次鬆口，未來目標擬不再以發電比率，可能改為看裝置容量。記者蘇健忠／攝影
立委關切政府訂下的再生能源發電目標根本達不到，經濟部長龔明鑫首次鬆口，未來目標擬不再以發電比率，可能改為看裝置容量。記者蘇健忠／攝影

政府積極布局再生能源，更列為未來發電仰賴的重點，但發電目標卻屢屢跳票，立委關切政府訂下的目標根本達不到。經濟部龔明鑫昨坦言，主要是因分子與分母持續變化，而分母增加太快很難明確掌握，他並首次鬆口，未來目標擬不再以發電比率，可能會改為看裝置容量，並會盡量、務實去達標。

立法院經濟委員會昨邀龔明鑫等部會首長就「我國再生能源及電網韌性之發展現況、建置進度、容量目標、推動困境、法規障礙及相關改善對策」進行報告，朝野立委關切再生能源發電目標事宜。

政府先前推動「非核家園」時曾提出，到二○二五年時，台灣的再生能源發電占比要達到兩成，但二○二二年時經濟部宣布，達標時間將延後到今年十一月，而龔明鑫今年二月表示今年也無法達標；經過兩次跳票後，經濟部對於何時達標不再押時間。

去年台灣再生能源發電量為三七八點一四億度，約占當年度全國發電量的百分之十三點一。民眾黨立委洪毓祥昨質疑，目標一再跳票，訂目標只是陷入無限輪迴。

龔明鑫則表示，比率是否為好的目標應該要檢討，因為分子與分母持續在變化，現在目標都是朝向再生能源裝置容量是多少，就盡力去達到。他指出，綠電供給方面，比率可能沒辦法做到，但目標是裝置容量，也就是綠電總量能滿足企業需求，目前已和企業討論到二○三五年的需求量。

中央大學管理講座教授梁啟源直言，政府改口當然是因為目標與現況差異太大，推動有困難，二○一六年時再生能源發電占比為百分之四點六，至今等於每年增加不到一個百分點，政府說是分母變大，但實際上，不管是風電與光電，設置量與目標量的差距都很大，近幾年的達標率反而還往下走。

梁啟源表示，台灣地狹人稠，要設置再生能源裝置需要空間，先天就受到限制，土地、饋線也都是需要克服的困難，而光看裝置容量沒有意義，光電的設備利用率是很低的，甚至不到百分之廿，反而是核電可以到九十，燃煤發電也可到百分之八十。

經濟部 龔明鑫 再生能源 非核家園 光電

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