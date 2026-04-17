26廠碳費優惠 每噸10元

環境部陸續核定碳費相關計畫審查結果，有224廠通過高碳洩漏風險審查，其中，台泥（1101）、中鋼等26廠因同時取得「自主減量計畫優惠費率A」與高碳洩漏風險認定，今年在申報碳費時，可獲得每噸10元的最優惠碳費費率。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，今年共有234廠申請認定高碳洩漏風險，參考經濟部、財政部等部會相關意見，有224廠通過審查，包括直接以行業別認定的204廠；以碳費影響營業毛利九廠，多為電子製造業，受到反傾銷影響者五廠；受美國對等關稅影響六廠，含食品業、汽車零組件業。

申請認定高碳洩漏風險者，必須要先通過自主減量計畫。取得高碳洩漏風險費率係數0.2的業者中，已取得自主減量計畫費率A（每公噸50元），等於今年申報繳納的碳費費率為每公噸10元，預計有中鋼、台泥26廠；已取得費率B（每公噸100元）等於今年適用費率為每公噸20元，預計有亞泥、台塑等198廠。