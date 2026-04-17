永續政策兩大變革 啟動 環境部攜手金管會調整金融指標

因應國際永續新變局，環境部長彭啓明昨（16）日宣布，將與金管會啟動永續政策兩大關鍵調整，一是調整目前的「永續金融指標」，確保資金真正引導企業實質減碳與永續轉型，其二是研議「調和企業碳排放申報規範」，整合申報邊界、計算標準與時程。

他強調，希望企業能將寶貴的資源投入在技術創新與核心商業模式的氣候韌性上，而不是消耗在重複的行政文書作業中。

永續政策兩大關鍵調整

彭啓明表示，歐盟在面對地緣政治動盪與維持經濟競爭力的雙重考量下，近期對永續政策進行務實調整，包括透過最新提出的「永續綜合簡化套案」（Omnibus Simplification Package），大幅調高了企業永續報告指令（CSRD）與盡職調查指令（CSDDD）的適用門檻，並簡化永續分類法（Taxonomy）的揭露要求。

他分析，歐盟的法規簡化並非放棄氣候目標，而是認知到繁瑣的法規會扼殺企業的創新與投資，因此轉向以「更聰明、更減輕行政負擔」的方式來達成目標。

因應這樣的國際轉變，台灣在永續與淨零政策上也必須適度修正做法。彭啓明表示，歐盟為了打擊漂綠行為，正著手重塑《永續金融揭露規範》（SFDR），計畫廢除現行容易引發混淆的分類框架，改以更直觀的產品類別，如永續、轉型等，台灣永續金融同樣必須避免流於表層做法或盲目的「填表合規」，環境部將與金管會展開更緊密的跨部會合作，探討如何調整目前的永續金融指標。

第二，推動淨零轉型，政府必須做企業的後盾，而不是增加不必要的包袱，針對產業界關心的碳盤查與申報負擔，環境部將主動與金管會研議「調和企業碳排放申報規範」，致力於將申報邊界、計算標準與時程進行整合。

他表示，面對全球從「激進擴張」轉向「實務穩定」的ESG監管趨勢，台灣的氣候治理也必須與時俱進，「台灣邁向2050淨零排放的目標不會改變，」但在實踐方法上，將秉持「務實、減碳、反漂綠」的原則，攜手金管會與全體產業界，穩健地推動台灣的永續轉型。