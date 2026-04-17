穩定物價要花1,292億 政院初步估算尚未定案

中東戰事爆發以來，各部會因推動穩定物價措施產生資金缺口，主計總處統計，初步估計規模達1,292億元。

其中經濟部轄下中油公司吸收成本約741億元、台電約300億元，交通部補貼燃料費的需85億元，農業部也需要56億元等，政府整體財源面臨壓力。

行政院發言人李慧芝昨（16）日表示，目前金額僅初步概算，並非最終結果，待定案後將對外說明。主計總處則指出，追加預算或編列特別預算都是可能選項。

主計總處公務預算處長許永議表示，先前調查各部會需求，總額約1,300多億元，但尚未就補助期間、單價等細節完成審查，後續依行政院指示進一步確認實際需求並進行精算。

許永議指出，追加預算與特別預算皆為可能選項，將視整體財政狀況審慎評估後決定。

對於中油虧損是否納入預算處理，李慧芝表示，政府對中油的協助方式包括撥補、增資及協助融資等，也要等整體評估後再行規劃。

在野黨立委先前建議普發現金補貼油價，李慧芝強調，當前國際情勢尚未緩和，政府持續推動各項物價穩定措施，未來優先針對已產生虧損或實質受損的產業進行了解，採取個別補貼或透過整體特別預算方式協助。

行政院長卓榮泰日前於立法院答詢時亦表示，因應國際情勢的韌性特別條例與特別預算仍在執行，是否擴大使用仍可討論；若可行，可考慮自既有預算挪用或追加，若不可行則將針對受影響產業提供個別補貼或由整體特別預算支應。