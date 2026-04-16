快訊

「魏兩億」是誰？柯、黃合體彰化輔選 柯文哲大啖美食沒回答

原本計畫來台？京都男童命案 前刑警揭4疑點「旅行預訂時間」成關鍵

台股量價榜熱股一次看 聯發科連4漲還在衝？奪成交值亞軍背後動能揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

翡管局要求付耗水費 台電：未同意簽署合約

中央社／ 台北16日電

針對翡翠水庫管理局要求放水發電需付耗水費，台電表示，水庫放水發電是依其供水需求自行決定，台電不會強迫延長發電，若有配合延長發電，發電尾水可存於下游堰壩，並無浪費問題，且台電也會支付電費，並非無償。

台電進一步說，翡管局要求支付耗水費顯不合理，台電並未同意簽署耗水費合約，但原購售電合約不受影響仍有效。

針對翡翠水庫擬收發電補償的議題，台北翡翠水庫管理局長林裕益今天在議會委員會說，至今已7次正式發函給台電。翡管局去年10月函送「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書」，明定耗水補償費每噸（立方公尺）新台幣3元計價，台電後續回復不同意簽署，翡翠水庫將不再支援調度供電。

此外，林裕益表示，翡翠水庫水力預計先取得水力永續性評估（HSA）國際認證，若通過取得認證，會請產發局協助找到潛力合作買家，再申請取得綠能憑證；已編列預算因應相關費用，並列入北市府116年施政綱要計畫，今年籌備、明年啟動，後續將朝此目標努力，增加挹注市庫收益。

翡翠電廠是台北市最大的單一電源，裝置容量約7萬瓩。過去大型慣常水力因生態疑慮，未被納入綠能範疇，不過經濟部去年已修法，台電所屬的大甲溪馬鞍機組今年也獲發綠電憑證，翡管局未來亦可與台電解約，以現在一般綠電行情賣給民間業者，取得更高報酬。

台電 翡翠水庫

延伸閱讀

翡翠水庫水力擬轉綠能賣電 翡管局估116年啟動

翡翠水庫不支援台電發電 翡管局長曝原因：台電態度還很強硬

惠譽：台電每年資本支出將激增至3330億 天然氣、離岸風電建設需求增

中東戰事若惡化將再加開燃煤機組？經濟部：全年用煤量不會超過去年

相關新聞

惠譽：台電每年資本支出將激增至3330億 天然氣、離岸風電建設需求增

國際評級機構惠譽估計，台電的資本支出在2025年至2028年期間每年將達到2,600億元至3,330億元，較過去四年的平均資本支出1,647億元大幅增加。支出激增主要來自天然氣和離岸風力發電廠的建設以及強化電網韌性。該等支出是台電支持政府在2050年達成淨零排放目標不可或缺的一部分。

翡翠水庫不支援台電發電 翡管局長曝原因：台電態度還很強硬

台電去年因林口火力發電廠機組故障，緊急向翡翠水庫申請延長水力發電時數，翡管局發函台電計價「耗水補償」卻陷僵局。翡管局長林裕益上午在議會工作報告時指出，電價計算發函給台電，但「他們態度還是很強硬」不願意簽契約，翡翠水庫就不再支援發電。

台商投資大陸收益 去年創歷年次高紀錄

金管會今日公布最新的國內上市櫃公司114年度投資大陸及海外地區的統計，其中，對大陸投資金額，雖然在114年的金額比起113年減少535億元，但若還原匯率因素，反而增加138億元，以當期投資收益觀察，則114年獲利5489億，創史上次高紀錄。

工總理事長：盼朝野和解助產業布局 正面看待引進印度移工政策

工總理事長潘俊榮16日表示，中東戰爭使企業持續面臨原物料短缺，他呼籲政府提供企業原物料補貼；此外，他也期盼總預算案能在立法院盡速審議通過，希冀朝野「以和為貴」。針對近期政府擬引進印度移工，他表示贊成，認為產業對勞動力有需求，該政策對產業、整體經濟來說是正面的。

「台澎金馬關稅特別區」身分 中華徵信：在全球供應鏈重塑中不可替代

中美關稅戰暫歇，但檯面下角力不斷。中華徵信（CRIF）數據策略部經理劉彥甫16日表示，在美中全面競爭、全球供應鏈重塑的時代，台灣在世界貿易組織 （WTO） 與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以「台澎金馬關稅特別區」 身分存在，讓台灣具備第三方中立地位、高階製造能力，可作為大陸對外輸出的「非政治化窗口」。因此對大陸來說，台灣不只是統一議題，而是全球製造與國際影響力布局中不可或缺的合作對象。

搶攻次世代能源 金屬中心攜手法國達梭系統布局氫能關鍵技術

全球產業加速邁向AI與淨零低碳浪潮下，氫能被視為次世代能源關鍵解方。金屬工業研究發展中心近日與達梭系統（Dassault Systèmes）簽署合作備忘錄，將以氫能與高效能運算應用為核心，啟動跨國技術合作，爭取低碳轉型商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。