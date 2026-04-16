翡管局要求付耗水費 台電：未同意簽署合約

針對翡翠水庫管理局要求放水發電需付耗水費，台電表示，水庫放水發電是依其供水需求自行決定，台電不會強迫延長發電，若有配合延長發電，發電尾水可存於下游堰壩，並無浪費問題，且台電也會支付電費，並非無償。

台電進一步說，翡管局要求支付耗水費顯不合理，台電並未同意簽署耗水費合約，但原購售電合約不受影響仍有效。

針對翡翠水庫擬收發電補償的議題，台北翡翠水庫管理局長林裕益今天在議會委員會說，至今已7次正式發函給台電。翡管局去年10月函送「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書」，明定耗水補償費每噸（立方公尺）新台幣3元計價，台電後續回復不同意簽署，翡翠水庫將不再支援調度供電。

此外，林裕益表示，翡翠水庫水力預計先取得水力永續性評估（HSA）國際認證，若通過取得認證，會請產發局協助找到潛力合作買家，再申請取得綠能憑證；已編列預算因應相關費用，並列入北市府116年施政綱要計畫，今年籌備、明年啟動，後續將朝此目標努力，增加挹注市庫收益。

翡翠電廠是台北市最大的單一電源，裝置容量約7萬瓩。過去大型慣常水力因生態疑慮，未被納入綠能範疇，不過經濟部去年已修法，台電所屬的大甲溪馬鞍機組今年也獲發綠電憑證，翡管局未來亦可與台電解約，以現在一般綠電行情賣給民間業者，取得更高報酬。