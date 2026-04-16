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台商投資大陸收益 去年創歷年次高紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台商投資大陸收益，114年創歷年次高紀錄。圖／本報資料照片
台商投資大陸收益，114年創歷年次高紀錄。圖／本報資料照片

金管會今日公布最新的國內上市櫃公司114年度投資大陸及海外地區的統計，其中，對大陸投資金額，雖然在114年的金額比起113年減少535億元，但若還原匯率因素，反而增加138億元，以當期投資收益觀察，則114年獲利5489億，創史上次高紀錄。

證期局引述統計結果分析指出，自107年美中貿易戰後上市櫃公司赴大陸投資增加金額明顯縮減，且投資收益穩定匯回；海外投資(不含大陸地區)增加金額呈現遞增趨勢，顯示投資大陸對我國上市櫃公司獲利雖有挹注，但上市櫃公司已放緩投資腳步，以降低對大陸依賴，透過全球布局方式以分散大陸地區投資風險，金管會將持續關注未來發展情形。

金管會統計，上市櫃公司對大陸的累計投資金額，截至114年底止，上市公司累計投資2兆5,405億元，上櫃公司2,496億元，合計2兆7,901億元，較113年底減少535億元，主要受匯率變動影響所致，若將匯率影響還原，則仍有增加138億，上市和上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

統計也顯示，在投資損益方面，上市公司利益5260億元，上櫃公司利益229億元，合計利益5,489億元，整體較113年度增加588億元，與歷年同期相較，獲利金額為次高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加630億元及減少42億元，主係其他電子業、半導體業及電子零組件業，受惠於終端需求增加，致獲利成長。

證期局統計也顯示，114年度投資收益匯回金額1,728億元，截至114年底止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為1兆1128億元及1,006億元，合計1兆2134億元，占累積原始投資金額2兆7901億元之43.49%。114年度投資收益匯回主要係配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致。

而大陸地區之外的其他海外地區投資，則114年較113年增加1兆1875億元，證期局副局長黃厚銘說明，其中收益有9765億，雖較113年下降471億，但為歷年來第四高，而較113年下降，主要受到航運的運價升高所致，上市、上櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。

台商 金管會 匯率 大陸

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