業者布袋至澎湖馬公航線共同排班 聯合行為共罰30萬

公平會今天委員會議決議，海有航運、凱旋海運及滿天星航運3家業者營運嘉義布袋至澎湖馬公航線，卻合意共同排班，已踩到聯合行為紅線，處海有航運、凱旋海運及滿天星航運各新台幣10萬元罰鍰，總計30萬元罰鍰。

公平會今天發布新聞稿指出，調查發現，海有航運、凱旋海運及滿天星航運為「布袋－馬公」航線的客輪業者，為了避免在同時段競相發航，導致各家航運公司船舶載客率降低，自108年起協議共同航班協調，並由3家事業實際負責人合資設立伍吉管理顧問股份有限公司，由該公司協助排定海有航運、凱旋海運及滿天星航運的航班次，以及拆分其等聯營航班船票銷售帳款事務。

公平會認為，上述做法是實施聯合排班、限制船舶客運服務的數量。這3家事業在「布袋－馬公」航線船舶運送市場占有率約在5成至6成，共同排班的行為足以影響「布袋－馬公」船舶運送服務市場功能，依法處分。

公平會呼籲，聯合行為是公平會查察重點，業者勿共同協議決定商品或服務的價格及數量，避免觸法。