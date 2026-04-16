惠譽：台電每年資本支出將激增至3330億 天然氣、離岸風電建設需求增

國際評級機構惠譽估計，台電的資本支出在2025年至2028年期間每年將達到2,600億元至3,330億元，較過去四年的平均資本支出1,647億元大幅增加。支出激增主要來自天然氣和離岸風力發電廠的建設以及強化電網韌性。該等支出是台電支持政府在2050年達成淨零排放目標不可或缺的一部分。

惠譽對台灣電力公司（台電，AA／AAA(twn) ／穩定）預計發行之115年度第2期無擔保普通公司債156億元授予國內長期評等「AAA (twn)」。發行公司債所募得款項將用於支付發資本支出計畫。此債券國內長期評等與台電國內長期評等相同，均構成公司無條件及無擔保主順位直接債務。根據惠譽的《政府相關企業評等準則》，台電的長期發行人違約評等與台灣的評等（AA/展望穩定）相同，反映出其獲得政府支持的可能性很高。

惠譽認為伊朗危機影響可控：受近期天然氣價格上漲影響，台電2026年EBITDA利潤率將由2025年的19.5%降至 13.4%。在惠譽的基本情境下，2026至 2028年 EBITDA 利潤率應可維持在13%至17%。在較悲觀的情境下若2026年平均油價升至每桶100美元，且無法透過調漲電價來反應較高的燃料成本，該利潤率可能暫時下滑至8.8%；之後隨著天然氣單位成本回落至接近衝突前水準，2027年可望回升至14.4%。

惠譽預期，即使在此悲觀情境下，台電的財務結構仍將維持與其獨立信用評等概況（SCP）相符。台電的 EBITDA 利息保障倍數可能暫時降至5倍以下，但除非燃料成本長時間維持高檔，否則應可於2027年回升。

短期營運維持穩定：儘管區域天然氣供應趨緊，台電的營運仍可維持穩定。天然氣發電占其總發電量逾50%，但政府宣布，已確保未來三個月的供應量。

調升電價後財務指標改善：台電於2024至2025 年多次調升電價後，2025年財務體質有所改善。其 EBITDA利息保障倍數於2025年提升至9.0倍。鑑於燃料成本上升，財務指標進一步改善的可能性不高；不過，惠譽預期在較高電價基礎支撐下，公司各項指標仍將優於2022至2023年水準。