中韓製電磁鋼品反傾銷案 財部延長初步認定期限

國際評級機構惠譽估計，台電的資本支出在2025年至2028年期間每年將達到2,600億元至3,330億元，較過去四年的平均資本支出1,647億元大幅增加。支出激增主要來自天然氣和離岸風力發電廠的建設以及強化電網韌性。該等支出是台電支持政府在2050年達成淨零排放目標不可或缺的一部分。

2026-04-16 18:14