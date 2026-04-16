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中韓製電磁鋼品反傾銷案 財部延長初步認定期限

中央社／ 記者呂晏慈台北16日電

財政部去年底公告針對韓國、中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品展開反傾銷案調查，今天進一步宣布，基於調查需要，初步認定期限將延長至今年6月8日。

由於中鋼公司申請對自韓國、中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品，課徵反傾銷稅，財政部關務署去年12月公告展開調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

經濟部今年2月10日召開貿易救濟審議會，就韓國及中國大陸冷軋扁軋非方向性電磁鋼品反傾銷案的產業損害初步調查結果進行審議，認定有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害，並移請財政部進行傾銷調查。

關務署說明，此案冷軋扁軋非方向性電磁鋼品為捲盤狀或非捲盤狀，表面塗覆非金屬絕緣材料的冷軋扁軋鋼品，厚度0.135公厘（含）以上至0.715公厘（含）以下，並排除以頻率50赫芝、最大磁通密度為每平方公尺1.5韋伯的測試條件下，鐵損值超過每公斤13.00瓦特，或小於每公斤1.80瓦特的鋼品。

中國大陸 經濟部 財政部 反傾銷稅

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