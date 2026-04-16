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工總理事長：盼朝野和解助產業布局 正面看待引進印度移工政策

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
工總16日舉行會員代表大會，理事長潘俊榮致詞表示，期望盼朝野和解、協助產業布局。工總提供
工總16日舉行會員代表大會，理事長潘俊榮致詞表示，期望盼朝野和解、協助產業布局。工總提供

工總理事長潘俊榮16日表示，中東戰爭使企業持續面臨原物料短缺，他呼籲政府提供企業原物料補貼；此外，他也期盼總預算案能在立法院盡速審議通過，希冀朝野「以和為貴」。針對近期政府擬引進印度移工，他表示贊成，認為產業對勞動力有需求，該政策對產業、整體經濟來說是正面的。

工總16日舉行第13屆第3次會員代表大會，理事長潘俊榮致詞表示，近期產業界特別關心「能源安全」與「朝野和諧」兩項議題，工總除針對中東局勢引發的能源隱憂提出應對建言，也對立法院韓國瑜院長能夠折衝調和鼎鼐，召開朝野協商化解預算僵局、穩定投資環境，表示肯定。

潘俊榮表示，中東戰爭一發生，工總第一時間就去找經濟部商討，呼籲原物料、能源不能斷，也獲得正面的承諾。他也呼籲，希望政府能大氣一點，提供企業原物料補貼，否則現在很多原物料都買不到，恐將延誤工期。

潘俊榮表示，中東衝突持續衝擊全球能源供需與民生物價，工總於第一時間為產業界發聲，呼籲政府須確保天然氣與原物料的供應，以穩物價、保民生，同時兼顧產業競爭力。他感謝政府團隊積極回應產業訴求，為減少民生經濟衝擊，近期儘可能努力確保石油、天然氣來源，也凍漲電價，並協調石化原料增產。顯示政府團隊時時將「人民」記在心裡，展現出以民為本的施政高度。

針對今年度中央政府總預算案僵局有望解套，潘俊榮也強調，他特別感謝立法院朝野各黨派「以和為貴」，展現高度的政治智慧化解僵局，15日經由朝野協商達成共識，同意邀請行政院卓榮泰院長報告後付委審查，他期盼總預算案能在立法院盡速審議通過，讓政府施政與公共建設如期推動，為產業界創造穩定的投資環境與未來布局空間。

此外，近日政府擬開放印度移工，潘俊榮對此受訪表示，開放印度移工對產業界是正面的，台灣最缺的就是勞工，能引進是最好的，整個產業需要很多勞力來協助，所以工總非常贊成，希望政府動作要快。

對於反彈聲浪，潘俊榮表示，反彈的人可能不太了解產業的實際需求，由於東南亞各國正處於發展階段，本國的勞工已不夠用；工總站在產業立場，認為產業非常需要人力的協助，若缺工產業恐無法運作。他也表示，台灣產業需要人力協助，「否則台灣人要去當別人的勞工嗎」？

潘俊榮 印度移工政策

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