「台澎金馬關稅特別區」身分 中華徵信：在全球供應鏈重塑中不可替代

中美關稅戰暫歇，但檯面下角力不斷。中華徵信（CRIF）數據策略部經理劉彥甫16日表示，在美中全面競爭、全球供應鏈重塑的時代，台灣在世界貿易組織 （WTO） 與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以「台澎金馬關稅特別區」 身分存在，讓台灣具備第三方中立地位、高階製造能力，可作為大陸對外輸出的「非政治化窗口」。因此對大陸來說，台灣不只是統一議題，而是全球製造與國際影響力布局中不可或缺的合作對象。

劉彥甫在中華徵信與台灣區電機電子工業同業公會主辦的「美中競合風險與台灣供應鏈新挑戰」座談會上表示，大陸日前公布的「十五五規劃」中，大陸雖然已不再高調宣傳「大陸製造 2025」，尤其在官方文件中「共同富裕」、「雙循環」等字眼淡出，但提出更具野心的產業與科技目標，尤其核心關鍵在「統一大市場」、「新質生產力」。

因此他認為，大陸2049年建國百年目標是製造業獨強、科技自主、太平洋主導權。此外像是擴大對外開放，但審查會更嚴格，所以在大陸本土並不會發展穩定幣，但可以利用香港，作為金融與穩定幣的外溢窗口。

劉彥甫指出，2026 年全球局勢遠比多數人想像得更複雜，當全球焦點集中在烏俄戰爭與中東衝突時，世界其他地區的緊張情勢其實從未停止。從美洲到非洲、從紅海到東南亞，區域衝突與航運受阻已成為企業經營的日常風險。

他表示，這些事件共同推升了全球供應鏈的不確定性，使企業在訂單、庫存、運輸成本與品牌營運上承受更高壓力。對於跨國集團與中小企業而言，如何透過有效的風險控管與資產配置，已成為能否維持獲利的重要關鍵。

此外在原物料價格方面，金、銀、銅全面受影響。劉彥甫以金價為例，因地緣政治升溫而持續走高。影響不只在投資端，也波及產業，例如驅動 IC不只因為記憶體價格升高，進而影響面板、手機、車用電子等供應鏈；還因為大量使用黃金 ，造成成本上升，進而影響到營收。

而在銀價波動更劇烈。他表示，2025到2026年呈現強勢走升，尤其銀在工業用途，像是太陽能、電子中占比高，因此波動更敏感。至於銅價持續上升，因素包括電動車耗銅量高，以及風電、太陽能設備大量使用銅纜，還有AI、資料中心需要大量配電與導體，即使光纖傳輸普及，銅的需求仍未下降，反而因能源轉型與算力需求而更強勁，造成供給瓶頸，也就是礦產供應不足。

劉彥甫指出，未來五年，台灣企業將面臨更高的地緣政治風險、更複雜的供應鏈調整、更大的國際合作機會，在這樣的環境中，風險控管、供應鏈彈性與市場多元化將是企業能否持續成長的關鍵。