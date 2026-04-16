搶攻次世代能源 金屬中心攜手法國達梭系統布局氫能關鍵技術

全球產業加速邁向AI與淨零低碳浪潮下，氫能被視為次世代能源關鍵解方。金屬工業研究發展中心近日與達梭系統（Dassault Systèmes）簽署合作備忘錄，將以氫能與高效能運算應用為核心，啟動跨國技術合作，爭取低碳轉型商機。

金屬中心與達梭系統的合作重點聚焦兩大領域，在高壓氫能技術方面，將結合法國機械工業技術中心（CETIM）既有的氫氣疲勞測試與材料分析模型，導入達梭系統的「虛擬雙生（Virtual Twin）」與3DEXPERIENCE平台的高精度模擬能力，針對氫能設備零組件進行壽命預測與安全驗證，協助台灣業者開發更耐用且高安全性產品。

另因應AI運算需求暴增帶來的散熱挑戰，雙方也將運用3DEXPERIENCE平台的熱流模擬技術，結合生成式AI發展高階伺服器散熱解決方案，支持半導體與資料中心產業升級。

金屬中心董事長劉嘉茹說，金屬中心長期深耕精密金屬與材料技術，透過與國際領導企業合作，將帶動產業導入AI進行創新研發。未來雙方也將擴大合作範疇，從基礎材料、關鍵零組件到系統模組，協助業者推動智慧化與低碳轉型，打造完整氫能與AI技術生態系。此次合作，國內產業可直接接軌國際頂尖AI模擬工具，縮短研發時程並降低試錯成本。

金屬中心合作的法商達梭系統，是為全球3D模擬分析軟體領導廠商，核心「虛擬雙生」技術可建構高擬真的數位模擬環境，廣泛應用於航太、半導體與能源等產業，協助企業在產品開發初期即完成性能驗證與最佳化設計。

合作備忘錄由金屬中心董事長劉嘉茹和達梭系統SIMULIA銷售暨市場行銷副總裁Sebastien Gautier共同簽署，駐法國台北代表處郝培芝大使出席見證。