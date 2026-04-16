快訊

會考學霸變日本棒球高中生！李玟勳打第4棒也拚進東大 自律程度堪比大谷翔平

黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」 命理師：小人退散請拜祂

聽新聞
0:00 / 0:00

法務部：公布聯合國反貪腐公約第三次國家報告 展現台灣決心

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

《聯合國反貪腐公約》（United Nations Convention against Corruption, UNCAC）旨在指導各國建立反貪腐之法制及政策，公約內容包含針對貪腐行為之預防措施、促進透明與課責制度、健全打擊貪腐體系、加強國際合作及不法資產追回等重點，是全球反貪腐治理最重要的國際準則。

為持續接軌國際，進一步實踐自我審查機制，我國首度採用聯合國發布的自評清單體例撰寫「聯合國反貪腐公約第三次國家報告」，由中央及地方機關逐條盤點落實公約所推動之法令、政策及措施，並於16日發布報告中、英文版，同時公布於法務部廉政署網站「聯合國反貪腐公約專區」。

第三次國家報告計三冊：第一冊「基本資訊」，內容涵蓋我國反貪腐法制架構及組織體系、執行公約最佳實務，及前次國家報告國際審查結論性意見之執行情形；第二、三冊為「專題領域」，分別說明公約第二章預防措施與第五章追繳資產，以及第三章定罪和執法與第四章國際合作之落實情形。

此次國家報告編撰作業由18位國內專家學者進行檢視，同時請非政府組織（NGO）共同參與6場次的審查會議，報告內容積極回應第二次國際審查所提30點結論性意見之執行情形，亦針對公約重點章節提出10項最佳實務作法，展現台灣推動廉政治理之成果。

我國於2022年至2025年間，依據《聯合國反貪腐公約》推動的10項最佳實務作法，涵蓋「廉政治理」、「法制深化」及「執法合作」三大層面，充分展現台灣在制度建構與實務推動上的整體進步與創新作為，成果重點如下。

廉政治理層面，推動「透明晶質獎」成為全國性獎項，鼓勵各機關主動檢視廉政風險與內控制度；運用智慧科技建立採購案件警示機制，提升風險預警作為；深化政府資料開放，增進公民參與及外部監督效能。

法制深化層面，增訂《刑法》「妨害司法公正罪」章及《刑事訴訟法》「特殊強制處分」章，兼顧執法效能與人權保障；公布施行《公益揭弊者保護法》，營造安心吹哨環境；修正《證券交易法》第43條之1，降低持股申報及公告門檻至5%，健全大量股權揭露制度。

執法合作層面，修正《洗錢防制法》關於虛擬資產及第三方支付服務監管等規定，落實以風險為基礎之洗錢防制措施；持續積極簽訂刑事司法互助協定，促進跨國資產追繳與分享機制；建置洗錢防制及金融資料之交流平台，深化公私部門打擊犯罪之合作。

回顧我國推動《聯合國反貪腐公約》歷程，自2018年公布首次國家報告並接受國際審查、2022年率先全球公布第二次國家報告以來，持續以國際標準檢視自身，逐步建立完整反貪腐體系，第三次國家報告之發布，更象徵台灣廉政治理邁入制度化階段。

我國將於今年8月24日至8月28日，邀請5位國際專家學者來台參加《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查會議，持續展現台灣在非聯合國會員身分下，仍積極遵循國際規範、主動接受檢視之高度承諾。

未來，亦將依循《聯合國反貪腐公約》規範及國際審查之建議，提升國家整體廉政治理效能，朝向與全球廉政治理體系緊密接軌的目標邁進。

洗錢防制法 刑法 法務部

延伸閱讀

響應國際健康日 南山人壽提永續健康倡議

政院：感謝韓國瑜居中協調 終結總預算230天未審僵局

與王毅會談 俄外長拉夫羅夫：西方在台灣問題未停止危險的遊戲

國票金改選不只是席次之爭：公股整併與專業治理的關鍵時刻

相關新聞

追蹤器疑雲擴大 李乾龍幽默回：我第一時間問老婆「妳要抓小三嗎？」

國民黨秘書長兼副主席李乾龍座車疑被裝追蹤器，引發政壇議論，警方也高度重視。李乾龍說，這件事是幾個月前發現的，他幽默地說「我第一時間有問我老婆，是妳裝的嗎？要抓小三嗎？」

718億新興計畫要動了 卓榮泰：總預算付委後將函請機關執行

立法院朝野協商達成共識，21日會將今年度總預算案交付委員會審查，也籲請政院執行718億新興計畫預算。行政院長卓榮泰今（16）日說，歡迎與接受執行新興計畫預算，待總預算案付委後，將函請機關啟動相關預算執行。

為剴剴案再修「訪視指引」訂責任義務 衛福部允研議：已調整多項制度

剴剴案社工陳尚潔，今天被台北地院依過失致死判刑2年，且不得緩刑。社工界指出，社工為協力者，竟成主要咎責對象，呼籲衛福部立即修正「居家托育訪視指引」，明定醫療、托育、行政機關各方義務。對此，衛福部社家署副署長張美美指出，剴剴案發生後已修正該指引，提升訪視次數，並新增安置保母職前訓練，針對社工界訴求，將邀集相關團體討論研議修正。

中東戰事衍生補貼、減稅 政院粗估經費缺口1300億

因應中東戰事衍生的補貼、稅負減免，行政院主計總處日前粗估經費缺口約1292億元。行政院發言人李慧芝指出，此為初步概算並非最終結果，若有定案會對外說明。

中小企業可設互助托育機構 賴總統：擇地困難由法規協助

賴清德總統16日前往林口訪視「林口長庚紀念醫院附設長庚幼兒園」。他表示，少子化已是國安問題，近日「兒托法」在立院三讀通過，中小企業得設立規模較小的互助式托育機構，地點除了在企業內部，也可以在企業場所外鄰近地點；若有擇地困難，中央可以進一步檢討相關法規來協助。

立院朝野要求半年內修正軍警待遇 政院：與釋憲不互影響

因應總預算僵局解除，行政院指出，將研議修訂軍人待遇條例及警察人員人事條例，外界關注是否比照藍白修法版本為軍警加薪。行政院長卓榮泰表示，政府一向重視軍公教人員待遇、福利及制度支持，將在體制健全、法制完備與公平衡平原則下，持續檢討精進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。