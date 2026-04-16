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翡翠水庫不支援台電發電 翡管局長曝原因：台電態度還很強硬

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
翡翠水庫「發電進水口」。圖／台北市翡管局提供
翡翠水庫「發電進水口」。圖／台北市翡管局提供

台電去年因林口火力發電廠機組故障，緊急向翡翠水庫申請延長水力發電時數，翡管局發函台電計價「耗水補償」卻陷僵局。翡管局長林裕益上午在議會工作報告時指出，電價計算發函給台電，但「他們態度還是很強硬」不願意簽契約，翡翠水庫就不再支援發電。

當時翡管局為建立合理制度，研訂「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書（草案）」，明定耗水補償費每噸(立方公尺)新台幣3元計價，並在去年10月13日函送台電公司，待雙方合意後簽約實施，預估每延長一小時發電，約可挹注市庫84萬元。

林裕益說，翡翠水庫正式發函給台電，關於「耗水補償」的契約，後來台電的高層也有來溝通，但他們態度還是很強硬，後來台電沒有再要求，但台電也正式回覆，契約不願意簽，翡翠水庫就不再支援。

議員徐弘庭也追問，台電還有要求過希望緊急支援發電嗎？合約談不攏，目前是僵局，但如果像林口電廠那樣的事件發生跳電，或能源供給出現問題，必要的時候，翡翠水庫還是得做緊急供電？林益裕說，因為台電正式公函已來，不願意簽契約「我們就不再支援」。

徐弘庭也建議，坦白講翡翠水庫也也不是要收錢，而是被監察院糾正了發電「短收」，這個問題很大，這幾年短收了10億，數字其實不小，所以應該把監察院的整個糾正函做副本，再寫一個合約，請台電認真看一下，林益裕說，他有不斷地提醒，台電要正視監察院的意見。

另外，議員曾獻瑩也建議，如果翡翠水庫的水，足夠排放去發電，應考慮到爭取「綠電憑證」可以直接用比較高的電費給企業用。如果綠電憑證通過，可能有一些企業會主動跟翡翠水庫買，因為企業需要綠電、要買碳權，未來翡翠水庫就不一定要受制於台電。

林裕益指出，綠電憑證部分，2萬千瓦以上就需要經過認證，目前翡翠水力發電，已經編列預算，今年已經開始籌備，明年啟動申請HSA國際認證，一旦國際認證通過之後，就會尋求潛力買家，接下來會再申請「再生能源憑證」，目前已經列入市府的116年施政綱要計畫，朝明年通過為目標，並請產發局來協助。

台電 翡翠水庫

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