美301調查 政院：台灣已提交書面意見 將依層級出席美方諮商會議

美國貿易代表署(USTR)分別對我國等16個貿易夥伴「存在結構性產能過剩」，以及60個貿易夥伴「未確實執行強迫勞動貨品進口禁令」展開301調查。行政院發言人李慧芝16日表示，我方已提出書面意見，後續將持續與美方溝通，確保調查結果能充分反映台美既有合作成果，美方未來也將與各國分別舉行諮商會議，我方亦會正式派員出席，並依會議性質及對口層級安排適當代表與會。

李慧芝指出，針對美方301調查，台灣已提交書面意見，後續將持續與美方溝通，確保調查結果能充分反映台美既有合作成果，包括雙方簽署的台美對等貿易協定及相關投資合作備忘錄（MOU），以維護國家與產業利益。

李慧芝說，未來美方將與各國分別舉行諮商會議，我方亦會正式派員出席，並依會議性質及對口層級安排適當代表與會。

台美經貿工作小組昨日表示，台美先前已簽署的ART及投資MOU，是我方面對美國關稅政策變動的有利基礎，我方將全力維繫ART及投資MOU取得之談判成果。面對美方301調查，我方政府將密切關注各界提供給美方的書面意見，美方依據301調查程序將於4月28日起舉行強迫勞動調查案公聽會，5月5日起舉行產能過剩調查案公聽會，我駐美代表處將派員出席旁聽，倘有利害關係人提出對我國不利之意見，我方將於後續提出明確的反駁說明。

此外，台美經貿工作小組也提到，後續美方也將安排諮商會議，聽取受調查國提出相關說明，我方政府將正式派員出席。我國將持續關注調查發展，積極與美方溝通說明，以確保調查結果充分反映臺美ART及投資MOU之談判成果，全力鞏固我國家及產業利益。