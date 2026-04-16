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台灣準備好了！蕭美琴：我方優勢為全球提供安全供應鏈

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴為「第41屆太空博覽會－印太地區軍事展望與夥伴關係座談會」致詞。總統府／提供
副總統蕭美琴為「第41屆太空博覽會－印太地區軍事展望與夥伴關係座談會」致詞。總統府／提供

副總統蕭美琴16日以錄影方式用英文為「第41屆太空博覽會－印太地區軍事展望與夥伴關係座談會」致詞。她表示，台灣已準備好驅動次世代太空與國防生態系，我方優勢在於充滿活力的民主制度、精密製造實力，以及為全球供應鏈提供安全、高階零組件的能力。

蕭美琴致詞說，感謝太空基金會（Space Foundation）的Thomas Dorame、Kari Bingen，以及所有主辦同仁的邀請，讓台灣有機會參與這場探討印太地區軍事展望與夥伴關係，以及台灣在太空領域角色的重要對話。

她謹代表韌性堅強的台灣人民，特別是充滿活力的科學家、工程師及創新人才；他們的雄心壯志早已超越地平線，直達太空。

蕭美琴表示，應對複雜的地緣政治挑戰時，台灣始終是值得信賴的夥伴。在賴清德總統的領導下，正果決地在「全社會防衛韌性」架構下，加速推動各項準備工作。

她提到，台灣將太空視為次世代通訊及國防情報監偵等領域之關鍵驅動力。因此，發展太空策略不僅是做為基礎建設，更是將其視為國家生存與韌性的核心支柱。我方也深切體認，整合民間創新與自主國防生產是維運上的必要舉措。儘管台灣在太空領域是後起之秀，但台灣絕對不會缺席。

蕭美琴指出，台灣正迅速擴展全球布局，不僅是不可或缺的半導體樞紐，更已準備好驅動次世代太空與國防生態系。我方優勢在於充滿活力的民主制度、精密製造實力，以及為全球供應鏈提供安全、高階零組件的能力。畢竟「信任」與「可靠」正是台灣的品牌標籤。

她說，當各位在探討軍事展望與夥伴關係之際，必須體認區域安全，包括安全的太空架構，與整體印太地區的穩定息息相關。台灣熱切期盼參與這些對話，透過凝聚戰略共識、分享技術專業，並與區域夥伴並肩同行，為所有人打造一個安全、繁榮且透明的未來。

蕭美琴邀請大家親自見證台灣的進展，2026年11月8至12日，台灣國家太空中心將在南台灣舉辦「台灣太空國際年會」。歡迎各位蒞臨與會瞭解我們目前的發展成果，並邀請各位與台灣攜手合作，共同形塑全球太空社群的未來。

英文 印太地區 太空

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