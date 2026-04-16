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桃竹苗大矽谷計畫 國發基金累計投資逾52億元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

中央與地方聯手，加速邁向「大矽谷」時代。國發會16日於委員會議中報告「桃竹苗大矽谷推動方案」進度。國發會指出，累計至3月，國發基金已投資桃竹苗地區208家企業，累計投資金額達52.71億元。

「桃竹苗大矽谷推動方案」自2024年9月30日核定後，透過四大策略推進。包含「深耕在地前瞻技術驅動產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」、「優化園區建設構築科技廊帶」等。

國發會主委葉俊顯指出，桃竹苗地區就業人口約193萬人，占全國16%，但卻能創造出9.8兆元的產值達，占全國23%，是我國重要的高科技產業聚落，目前各項策略與配套措施均已有具體推動成果。

「深耕前瞻技術驅動產業創新」方面，國發會表示，已協助超過1,400家次企業導入AI應用，其中更協助6家車輛產業導入AI來降低成本，預估增加產值達7.72億元，並促成投資4,279萬元；在化合物半導體與新藥研發領域，累計促成投資約4,474萬元；低軌道通訊、太空產業及創新生醫研發投資已達1.58億元。

「強化深科技新創發展」部分，國發會指出，已促成技術移轉1.15億元及產學合作11.65億元，並衍生4家新創公司；另培育85家中小企業，帶動投資與訂單金額達4.9億元。截至今年3月，國發基金已投資桃竹苗地區208家企業，累計投資金額達52.71億元，並帶領57家新創團隊參與國際展會，積極拓展海外市場。

為求有效強化產業人力供給，國發會表示，「配合在地需求延攬與培育人才」培育重點領域人才達5,410人，其中包含高端2,009名、技專端2,751名學生，並培訓150名高階研發人才。此外，透過Talent Taiwan服務機制，已提供超過5,600人次國際人才服務，並吸引逾2,280名國際專修部學生來台就學。

「優化園區建設構築科技廊帶」方面，國發會提及，國科會已完成龍潭科學園區擴建案可行性評估；桃竹苗縣市政府目前亦推動逾20處產業園區開發，整體規劃與申設面積超過1,000公頃。同時，透過工業區立體化發展，已新增投資金額64.91億元，可創造約2,485個就業機會。

其餘部會亦持續強化本區域交通、供水及供電等配套措施與基礎建設系統。國發會舉例，包括國道1號楊梅至頭份段拓寬工程全長約36公里，預估可轉移國道1號30%車流；桃園新竹備援管線已於2024年完工，最高可支援每日22.5萬噸用水；鯉魚潭北送苗栗工程每日可供水12萬噸；新竹海水淡化廠未來每日可供水10萬噸；大潭電廠新增3部機組總裝置容量達316萬瓩，已全數商轉。

國發會指出，已建立跨部會與中央地方協調機制，截至目前已召開6場工作平台協調會議，促進中央與地方的溝通與合作，打造桃竹苗成為兼具產業競爭力、生活品質與永續發展的科技廊帶，為台灣經濟注入強勁成長動能。

新竹 桃園 葉俊顯 國發基金

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