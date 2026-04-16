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經濟部870億元升級至治水策略 國發會准了！
全球氣候變遷加劇，強降雨頻率與強度顯著增加，國發會16日審議通過經濟部提報的「中央管流域整體改善與調適計畫」，預計投入總經費870億元，執行策略由「韌性承洪」邁向「循證調適、永續水境」。全案將陳報行政院核定。
經濟部「中央管流域整體改善與調適計畫」，自2027年至2032年，總經費870億元，承接前期（2021年至2026年）的基礎。國發會表示，該案執行策略是透過科學數據驅動「循證治理」，精準識別氣候風險情境，建構整體防護系統，提升土地耐淹能力。
該案也強調跨部會協作，國發會指出，透過「行政院水及流域永續推動小組」平台，與農業部、環境部及交通部等機關緊密配合，整合集水區治理、坡地保育及基礎設施改建等相關工作。同時推動水環境營造工作，導入自然解方精神，串聯河川生態廊道與國土綠網，營創調和生態友善環境。
國發會預期該計畫執行後，可有效強化全國中央管流域的天然災害調適能力，並推動智慧水利應用，減輕極端降雨誘發的災害影響，扣合「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」的新治水目標，為國人建構更安全、永續且宜居的國土環境。
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