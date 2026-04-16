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TPASS 2.0預算有解 卓揆：待總預算正式付委、將依程序執行相關預算

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供 黃婉婷
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供 黃婉婷

立法院昨日朝野協商後同意付委審查今年度中央政府總預算。行政院卓榮泰16日於行政院會中裁示，關於718億新興計畫預算決議，立法院已經確認於審查會如數照列且不予凍結，待總預算正式付委後，政院將函請各機關依程序啟動相關預算的執行作業。換言之，有望緩解攸關百萬通勤族TPASS 2.0的燃眉之急。

行政院發言人李慧芝今日於行政院會後記者會轉述卓榮泰裁示，立法院昨正式啟動朝野協商機制並達成協議，讓延宕230天的中央政府總預算能在近日順利完成付委程序，「這是行政立法兩院及朝野各黨團事前持續溝通、會談所形成的重要進展，也是彼此良性互動的具體展現」。

卓榮泰說，這樣的協商成果不只是彼此退讓，而是朝向國家發展、人民福祉共同向前邁進的重要一步，值得各界共同珍惜。至於「強化防衛韌性及不對稱作戰戰力計畫採購特別條例草案」及後續預算，仍期盼朝野持續協商，朝正面結果推進。面對國際安全情勢日益複雜，國家防衛韌性及不對稱戰力建構均具有高度必要性，請相關部會持續就政策需求、預算規劃及執行重點妥為說明，爭取國會支持，厚植國家的安全基礎。

卓榮泰強調，行政、立法兩院同屬憲政體制的重要一環，必須要在憲法架構下依循權力分立的精神，彼此尊重、相互合作，共同捍衛五院機制，並為國家永續發展、嚴守財政紀律及增進人民福祉攜手努力，「唯有建立雙向、正向、良性的互動關係，才能讓國人看見，政府始終將國家發展、安全以及人民需求至於最優先位置」。

卓榮泰提到，中央政府總預算付委後，行政院將於4月21日赴立法院進行總預算備詢，後續各委員會也將展開實質審查。請各部會首長務必要督導所屬，充分準備，面對立法院審查時，應就各項預算編列依據還有政策必要性、執行效益做出完整清楚說明，全力爭取國會、國人對中央政府總預算的支持。

而當前國內外情勢快速變動，卓榮泰指出，國際政治、軍事以及經濟的局勢處於高度不確定以及緊張狀態，各項突發情勢也持續增加政府因應的壓力，「請立法院體察整體局勢，儘速完成中央政府總預算審議，並支持必要且合理的預算編列」，如此政府才能保有足夠彈性，妥善因應各項緊急以及重大變局，維持國家穩定運作，確保施政推動不中斷。

至於718億新興計畫預算決議，立法院已經確認於審查115年度中央政府總預算時會如數照列且不予凍結，卓榮泰說，行政院表示歡迎並接受，此結果有助於各項政策如期展開，也能使公務同仁可以安心執行公務。待總預算正式完成付委後，行政院將函請各機關依程序啟動相關預算的執行作業，並請各部會首長督促所屬，要審慎妥善運用，確保政策落實以及執行的成效。

政院 立法院 卓榮泰 TPASS

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