鄭麗文談訪小米工廠驚嘆AI時代來臨 籲台灣產業加速轉型

國民黨主席鄭麗文今出席台灣總工會模範勞工表揚大會時指出，隨著人工智慧（AI）時代來臨，勞動力的定義將被徹底改寫；鄭麗文同時以參觀小米汽車工廠時，驚訝5萬人企業現場只有現場不到百人勞工，呼籲台灣產業應加速轉型，讓AI成為勞工的「助手」而非「競爭者」，並承諾國民黨將作為勞工最強後盾，保障勞保永續與傳產就業安全。

國民黨主席鄭麗文大陸「和平之旅」上周日最後一站，前往北京亦莊參訪小米汽車超級工廠；參訪過程中，對小米高度自動化的「黑燈工廠」模式表示震撼，並感嘆科技進步對未來勞動市場帶來的巨大衝擊，上午她在出席台灣總工會模範勞工表揚大會時指出，台灣經濟奇蹟歸功於勞工「有溫度」且高品質的勞動力，但面對 AI 浪潮，勞動力的定義必須改寫，認為AI不應全面取代勞工，而是應應用於處理最危險、最辛苦的工作。

鄭麗文提出「人機協作」的未來願景，認為未來的優質勞工不再只是單純出體力，而是要能「指揮並使用 AI」來完成工作；她強調，這種轉型是因應台灣人口老化與少子化衝擊的關鍵策略，為了說明產業變革的急迫性。

鄭麗文舉例說，近期參訪世界第一的深水大港「洋山港」，現場已實現全自動化運作，幾乎不需要人力現場操作其實，而在參觀小米汽車工廠時，盡管該企業擁有5萬名員工，且其中半數為研發人員，特別是廣大的生產現場員工人數竟不到百人，因此呼籲「黑燈工廠」（關燈工廠）時代已經來臨，機器人即便在黑暗中也能精準作業，這對傳統勞動模式構成了巨大挑戰。

鄭麗文憂心地表示，「台灣這幾年的經濟主要靠高科技產業撐起，但絕大多數勞工仍處於傳統製造業與服務業。」這兩類產業目前正面臨嚴峻的轉型瓶頸。她強調，台灣有超過 80% 的就業機會來自傳產與服務業，政府與政黨必須投入資源協助這些「隱形冠軍」找到新競爭力，才能確保就業市場穩定，國民黨同時承諾當勞工的後盾，將致力於推動勞保永續經營，守護退休金權益，避免讓勞工陷入不安。