快訊

會考學霸變日本棒球高中生！李玟勳打第4棒也拚進東大 自律程度堪比大谷翔平

黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」 命理師：小人退散請拜祂

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文談訪小米工廠驚嘆AI時代來臨 籲台灣產業加速轉型

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文今出席台灣總工會模範勞工表揚大會時，呼籲台灣產業應加速轉型，並承諾將作為勞工最強後盾。記者黑中亮／攝影
國民黨主席鄭麗文今出席台灣總工會模範勞工表揚大會時，呼籲台灣產業應加速轉型，並承諾將作為勞工最強後盾。記者黑中亮／攝影

國民黨主席鄭麗文今出席台灣總工會模範勞工表揚大會時指出，隨著人工智慧（AI）時代來臨，勞動力的定義將被徹底改寫；鄭麗文同時以參觀小米汽車工廠時，驚訝5萬人企業現場只有現場不到百人勞工，呼籲台灣產業應加速轉型，讓AI成為勞工的「助手」而非「競爭者」，並承諾國民黨將作為勞工最強後盾，保障勞保永續與傳產就業安全。

國民黨主席鄭麗文大陸「和平之旅」上周日最後一站，前往北京亦莊參訪小米汽車超級工廠；參訪過程中，對小米高度自動化的「黑燈工廠」模式表示震撼，並感嘆科技進步對未來勞動市場帶來的巨大衝擊，上午她在出席台灣總工會模範勞工表揚大會時指出，台灣經濟奇蹟歸功於勞工「有溫度」且高品質的勞動力，但面對 AI 浪潮，勞動力的定義必須改寫，認為AI不應全面取代勞工，而是應應用於處理最危險、最辛苦的工作。

鄭麗文提出「人機協作」的未來願景，認為未來的優質勞工不再只是單純出體力，而是要能「指揮並使用 AI」來完成工作；她強調，這種轉型是因應台灣人口老化與少子化衝擊的關鍵策略，為了說明產業變革的急迫性。

鄭麗文舉例說，近期參訪世界第一的深水大港「洋山港」，現場已實現全自動化運作，幾乎不需要人力現場操作其實，而在參觀小米汽車工廠時，盡管該企業擁有5萬名員工，且其中半數為研發人員，特別是廣大的生產現場員工人數竟不到百人，因此呼籲「黑燈工廠」（關燈工廠）時代已經來臨，機器人即便在黑暗中也能精準作業，這對傳統勞動模式構成了巨大挑戰。

鄭麗文憂心地表示，「台灣這幾年的經濟主要靠高科技產業撐起，但絕大多數勞工仍處於傳統製造業與服務業。」這兩類產業目前正面臨嚴峻的轉型瓶頸。她強調，台灣有超過 80% 的就業機會來自傳產與服務業，政府與政黨必須投入資源協助這些「隱形冠軍」找到新競爭力，才能確保就業市場穩定，國民黨同時承諾當勞工的後盾，將致力於推動勞保永續經營，守護退休金權益，避免讓勞工陷入不安。

大陸 國民黨 小米 鄭麗文

延伸閱讀

曝習近平大量脫稿很放鬆 鄭麗文：最超乎預期是見到「他」

美員工運用 AI 比率 衝上50%

感謝習近平體貼照顧 鄭麗文：拿回話語權，兩岸命運掌握在自己手上

鄭麗文透露習近平脫稿 盼台灣也肯定大陸

相關新聞

台灣準備好了！蕭美琴：我方優勢為全球提供安全供應鏈

副總統蕭美琴16日以錄影方式用英文為「第41屆太空博覽會－印太地區軍事展望與夥伴關係座談會」致詞。她表示，台灣已準備好驅動次世代太空與國防生態系，我方優勢在於充滿活力的民主制度、精密製造實力，以及為全球供應鏈提供安全、高階零組件的能力。

中東戰事若惡化將再加開燃煤機組？經濟部：全年用煤量不會超過去年

美伊戰事持續，政府雖然強調台灣供氣、供電無虞，但台電重啟麥寮燃煤機組3個月。經濟部長龔明鑫16日在立法院經濟委員會表示，這是因為戰爭因素而增加韌性，但會降低其他燃煤機組發電，經濟部與台電都承諾全年用煤量不會超過去年。

美伊戰事若惡化會加開燃煤機組？台電：照全球方式進行

美伊戰爭未平息，政府雖然強調台灣供氣、供電無虞，卻要重啟麥寮燃煤機組3個月，經濟部長龔明鑫今日表示，是因為戰爭因素而增加韌性，但會降低其他燃煤機組，經濟部與台電都承諾全年用煤量不會超過去年。

翡翠水庫不支援台電發電 翡管局長曝原因：台電態度還很強硬

台電去年因林口火力發電廠機組故障，緊急向翡翠水庫申請延長水力發電時數，翡管局發函台電計價「耗水補償」卻陷僵局。翡管局長林裕益上午在議會工作報告時指出，電價計算發函給台電，但「他們態度還是很強硬」不願意簽契約，翡翠水庫就不再支援發電。

鄭麗文談訪小米工廠驚嘆AI時代來臨 籲台灣產業加速轉型

國民黨主席鄭麗文今出席台灣總工會模範勞工表揚大會時指出，隨著人工智慧（AI）時代來臨，勞動力的定義將被徹底改寫；鄭麗文同時以參觀小米汽車工廠時，驚訝5萬人企業現場只有現場不到百人勞工，呼籲台灣產業應加速轉型，讓AI成為勞工的「助手」而非「競爭者」，並承諾國民黨將作為勞工最強後盾，保障勞保永續與傳產就業安全。

穩定物價需花1,292億元 政院：僅初步評估尚未定案

中東情勢導致油電及物價動盪，主計長陳淑姿日前指出經各部會盤點，預計需投入1,292億元支應各項平穩措施。外界關心是否為編列預算，行政院發言人李慧芝16日表示，目前僅初步概算，非最終結果，待定案後將對外說明。主計總處則表示，未來無論是追加預算或是編列特別預算皆為可能選項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。