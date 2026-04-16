穩定物價需花1,292億元 政院：僅初步評估尚未定案

中東情勢導致油電及物價動盪，主計長陳淑姿日前指出經各部會盤點，預計需投入1,292億元支應各項平穩措施。外界關心是否為編列預算，行政院發言人李慧芝16日表示，目前僅初步概算，非最終結果，待定案後將對外說明。主計總處則表示，未來無論是追加預算或是編列特別預算皆為可能選項。

統計中東戰事爆發後，各部會各項穩定物價措施造成的資金缺口，陳淑姿指出，初步估計需求規模達1,292億元。其中，經濟部轄下中油公司因吸收成本需741億元、台電合計約300億元，另包含交通部85億元及農業部56億元等，財源顯然不足。

李慧芝表示，針對中東情勢所帶來的物價波動及各部會預算需求，目前僅有初步概算，尚非最終結果，仍需持續盤點與審查，待定案後將對外說明。

主計總處公務預算處長許永議補充，先前已向各部會調查需求，約為1,300多億元，但該數字仍屬初步估算，尚未就期間、單價等細節完成審查。後續將依行政院指示，進一步確認補助期間與實際需求，再進行精算。

至於財源籌措方式，許永議表示，無論是追加預算或特別預算皆為可能選項，將視整體財政狀況再行評估決定。

在軍公教待遇方面，李慧芝示，將持續推動相關照顧措施，並在與立法院取得共識的前提下，依公平與衡平原則檢討制度。院長已請國防部提出完整評估報告，檢視現行待遇與福利，並研議是否需進一步調整或強化。

另外，有立委提出可以普發現金補貼油價，對此，李慧芝強調，目前國際情勢尚未緩和，政府會持續辦理各項物價平穩措施，未來會針對已經產生虧損或實質上受損的行業及產業，進行了解，後續可先採取個別補貼或是用整體特別預算的的方式來協助，政府會持續精進各項的相關政策。