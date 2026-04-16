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富達：區塊鏈正從技術平台演進為新興經濟體

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

隨著數位資產生態逐步成熟，市場開始重新理解區塊鏈的本質。富達國際數位資產投資策略總監黎樂知指出，區塊鏈早已不只是技術工具，而是一套涵蓋原生貨幣、產業活動、使用者群體與內生制度的數位服務體系，運作邏輯更接近具備主權特徵的經濟體，而非傳統意義下的軟體平台。

黎樂知表示，在資產配置者尋求增長與分散布局時，區塊鏈不再只是追逐炒作的市場，而是開放透明、數據豐富、且持續擴張的全球化新型經濟體。

黎樂知表示，早期視區塊鏈為軟體公司，忽略了每條公鏈均以一種原生貨幣運行，支援網路上每筆交易。比特幣或以太幣等在各自生態中扮演基礎貨幣角色，用於支付服務、獎勵參與者及衡量經濟活動規模。從傳統經濟角度來看，這類貨幣同時具備紀錄帳本及交換功能，如同國家透過貨幣制度推動經濟運作。

黎樂知指出，透過可程式化的供應機制與費用設計，區塊鏈得以引導鏈上經濟行為，並孕育出完整的產業結構，涵蓋金融服務、交易、市場、遊戲與支付等領域，近年更逐步延伸至智慧財產權與實體基礎建設。

有些區塊鏈專注單一產業，有些如以太坊則涵蓋廣泛多元的數位經濟體。若將錢包地址視為公民、應用程式視為企業、交易視為經濟活動，區塊鏈可視為一個開放、無需許可、且能計算自身國內生產毛額（GDP）的經濟體。

黎樂知指出，區塊鏈具高度透明性，使交易、合約及錢包活動均可即時追蹤，為投資人提供接近即時的經濟狀況，有如類似GDP的框架。最直接的指標是消費活動，展現在交易、借貸或與應用程式互動所產生的手續費，反映採用率及經濟活力。

同時，生態系統補助及驗證者獎勵，相當於區塊鏈公共基建投資，如一般經濟體所謂政府支出。投資活動則體現於保障網路安全的質押資本、流動性、以及新應用程式的開發資源配置。區塊鏈之間也存在淨出口概念，一方面將價值輸出至其他網路，同時接納穩定幣及其他代幣，用以比較不同鏈上經濟體的規模與韌性。

黎樂知指出，對投資人而言，區塊鏈已成為資產配置者尋求增長與分散佈局的選擇之一。視區塊鏈為數位經濟體，能徹底重塑分析框架，焦點不在於加密資產是否具投機性，而是評估哪些區塊鏈經濟體增長最快、產業結構最多元、貨幣設計是否具可持續性、及原生貨幣能否成為可信的長期價值儲存工具等，正如投資人在實體市場關注的核心指標。

區塊鏈

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