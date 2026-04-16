AI時代能源新局 永豐綠色行動力論壇登場

永豐銀行與《經濟日報》共同主辦「2026綠色行動力論壇－智慧綠能新紀元」下周四（23日）登場；專題演講人－永豐銀行董事長曹為實表示，隨國際情勢劇烈變動及AI（人工智慧）產業快速發展，處於「國力＝電力×算力」的時代，積極布局綠色能源與數位基礎建設，成為推動產業永續的關鍵動力。永豐銀行表示，期望透過論壇方式邀集政府與產業代表共同探討能源轉型政策方向及智慧儲能等應用，及金融業扮演的關鍵角色。

曹為實預計於論壇中以「綠色金融活絡綠色能源」為題，剖析金融業在淨零轉型與AI浪潮中，協助企業建構能源韌性的前瞻布局。曹為實表示，旗下透過綠能融資、綠電交易平台、儲能融資、淨零解決方案等多元化金融服務推動企業轉型，包括表後儲能、智慧電網、虛擬電廠到強化供應鏈等，全面活絡綠色能源市場；隨政府持續強化電網韌性，永豐銀行除運用金融力量提供支持外，更透過創新架構，協助企業在電價波動與低碳轉型的雙重挑戰下，建構淨零、低碳的能源系統。

永豐銀行與《經濟日報》連續第五年共同主辦綠色行動力論壇。除邀請永豐銀行董事長曹為實分享金融力量推動綠能轉型外，同時邀請國家發展委員會副主委高仙桂闡述最新政策方向；經濟部常務次長賴建信、台塑新智能總經理劉慧啟擔任專題講者；同時，台灣電力副總經理吳進忠、東元電機總經理高飛鳶以及永豐銀行協理蔡逸賢則將透過座談方式跨界對談，推動企業在創能、儲能、節能及韌性電網等面向進行前瞻布局。