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中東戰事若惡化將再加開燃煤機組？經濟部：全年用煤量不會超過去年

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫（右）與台電總經理王耀庭（左）上午一起出席立法院經濟委員會報告並備質詢。記者蘇健忠／攝影
經濟部長龔明鑫（右）與台電總經理王耀庭（左）上午一起出席立法院經濟委員會報告並備質詢。記者蘇健忠／攝影

美伊戰事持續，政府雖然強調台灣供氣、供電無虞，但台電重啟麥寮燃煤機組3個月。經濟部龔明鑫16日在立法院經濟委員會表示，這是因為戰爭因素而增加韌性，但會降低其他燃煤機組發電，經濟部與台電都承諾全年用煤量不會超過去年。

龔明鑫今日赴立法院經濟委員進行「我國再生能源及電網韌性發展現況」進行專案報告。龔明鑫表示，即便美伊和談未成，天然氣法定安全存量為11天，但目前有12天；石油的存量90天，目前也有140天；煤炭安全存量30天，現在也是接近40天，一直都在調度中，天然氣安全存量都沒有減少。

國民黨立委楊瓊瓔質疑，若是其他供電方式穩定，為什麼要重啟麥寮停用機組？龔明鑫則表示，未來戰爭情勢如何變化是未知，因此要做預備，而麥寮燃煤機組啟動，其他燃煤機組則會降下來，全年用煤量不會超過去年。

楊瓊瓔一再追問，若是戰爭持續並惡化，會不會重開停用的燃煤機組，特別是加開中火機組？對此，台電總經理王耀庭僅表示，目前戰事看起來沒有那麼嚴重，因此只要重啟麥寮電廠3個月，目前規劃中火不會加開。主要是若天然氣調度稍有不順，可以增加韌性，可以備用。

楊瓊瓔再追問戰事若惡化，會不會再加開燃煤機組？王耀庭強調，要看戰事發展，台電最重要的工作就是穩定供電，在這個前提下，就照全世界的方式因應，該調度就調度，全世界包括德國，都在開燃煤機組。

他說，戰事是否演變到急劇惡化很難講，現在還沒到這樣狀況，希望戰事能朝樂觀方向發展。

立法院 台電 經濟部 麥寮 龔明鑫

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