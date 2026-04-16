第19屆全國身心障礙者技能競賽 20日報名開跑

勞動部舉辦第19屆全國身心障礙者技能競賽暨第11屆國際展能節職業技能競賽國手選拔賽，4月20日起至5月4日止受理網路報名，預定於10月21日至10月23日舉行競賽，歡迎具有中華民國國籍，年滿15歲以上，領有身心障礙證明的朋友踴躍報名參加，展現出自己的熱情與信念。

勞動部表示，目前我國全國身心障礙者技能競賽，每二年舉辦一次，辦理職類也增加電腦程式設計、網頁設計、CAD機械設計製圖、資料庫建置、電腦軟體應用、電腦輔助立體製圖、電腦操作等28職類之多。

勞動部歡迎身心障礙者，可藉此展現實力擊出漂亮的一舉。除廣告牌設計、電腦輔助立體製圖、電腦操作及電腦中文輸入等四職類僅辦理國內賽，其餘24職類將同時辦理國內賽及國手選拔賽，機會難得。

最近10年獲得全國身心障礙者技能競賽前3名之選手，未曾代表我國參加同職類國際展能節職業技能競賽者，也可報名參加國手選拔賽，但其競賽成績不列入本屆競賽名次。成績最優者，將有機會出國到芬蘭參加2027年第11屆國際展能節職業技能競賽，站上世界競技舞台。

此項競賽每一職類取前5名優勝選手，優勝選手第一名獎金新台幣12萬元、第二名獎金新台幣6萬元、第三名獎金新台幣4萬元、第4、5名及佳作頒發獎狀。除獎金外，前三名優勝選手均可依教育部相關規定甄試及甄審保送至大專院校，歡迎擁有一技之長的身心障礙朋友踴躍報名參加。