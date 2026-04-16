無薪假微減至3,442人 金屬機電製造業佔七成

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為245家、3,442人。上期4月1日為261家、3,687人。此次家數減少16家，人數減少245人。總人數的九成集中在製造業，計有189家、3,132人。受美國關稅影響則有187家、2,392人。

勞動部條平司長黃琦雅說明，此次減班休息九成以上集中在製造業，計有189家、3,132人。製造業相比上期減少了15家，、233人。製造業之中，七成以上是金屬機電工業，佔了145家、2,462人。另廠商表達受美國關稅影響的有187家、2,392人，較上期減少了13家、292人。

黃琦雅表示，製造業之中，電子資訊工業變動幅度不明顯，上期的9家此次還在實施期間，尚未到三個月期滿，所以沒有很明顯的增減情況。減少實施的幅度最大的是機械設備製造業，因為其先前通報的家數多，所以此次減少的家數、人數佔的比例也高。

黃琦雅提到，減少實施的原因，大部分還是因為訂單進來了，人力需求就會恢復正常。此次恢復正常工時的有32家、817人，目前連續幾期看起來人數是緩慢下降。至於中東戰爭，行政院、經濟部等單位有針對原物料做因應，減班休息的部分還沒有觀察出影響，這應該是廠商調節的最末端。

黃琦雅說，實施減班休息的企業，家數最多的是50人以下企業規模，佔九成以上；大部分維持一個月4天以下的減班時間。上期通報企業中，有48家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有1,014名員工恢復原本勞動條件。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.2%的企業(172家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成(77.9%，2,683人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。