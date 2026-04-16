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伊朗揚言阻紅海影響能源供應？經長：現調度還是以「這航道」為主
中東戰事持續，伊朗揚言，若美國繼續封鎖港口，將阻擋紅海（Red Sea）等重要航道。經濟部長龔明鑫16日上午受訪表示，伊朗阻擋紅海能否做到，尚須觀察，現也無實際作為；因荷莫茲海峽封鎖，因此能源調貨主要仍是從紅海。
龔明鑫今日赴立法院經濟委員會等就「我國再生能源及電網韌性之發展現況、建置進度、容量目標、推動困境、法規障礙及相關改善對策」進行報告，並備質詢。龔明鑫會前接受媒體訪問。
外界關切，中東局勢暫有緩和跡象，中油調度是否變得順利些？龔明鑫表示，中東局勢暫緩是好消息，當然樂觀其成，但經濟部還是要做好最好的準備，現在看起來油價有稍微回落至每桶100美元。
對於伊朗軍方揚言將阻擋經由紅海等貿易通道。龔明鑫說，荷莫茲海峽部分還有些爭議，因此基本上調貨主要還是從紅海；至於伊朗揚言內容能否做到，尚須持續觀察，目前看來，還無實際作為。現在調貨還是以紅海為主，目前沒遇到什麼問題。
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