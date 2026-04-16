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美伊戰事若惡化會加開燃煤機組？台電：照全球方式進行

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫表示，即便美伊和談未成，未來供電不會有問題。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫表示，即便美伊和談未成，未來供電不會有問題。圖／本報資料照片

美伊戰爭未平息，政府雖然強調台灣供氣、供電無虞，卻要重啟麥寮燃煤機組3個月，經濟部長龔明鑫今日表示，是因為戰爭因素而增加韌性，但會降低其他燃煤機組，經濟部與台電都承諾全年用煤量不會超過去年。

經濟部、國發會農業部與台電今日至立法院進行「我國再生能源及電網韌性發展現況」進行專案報告。龔明鑫表示，即便美伊和談未成，未來供電不會有問題，天然氣法定安全存量為11天，但目前有超過12天，石油的存量90天，目前也有140天、煤炭安全存量30天，現在也是接近40天，一直都在調度中，天然氣安全存量都沒有減少。

但國民黨立委楊瓊瓔質疑，若是其他供電方式穩定，為什麼要重啟麥寮停用機組，龔明鑫則表示，未來戰爭情勢如何變化是未知，因此要做預備，而麥寮燃煤機組啟動，其他燃煤機組則會降下來，全年用煤量不會超過去年。

楊瓊瓔進一步追問，若是戰爭持續並惡化，會不會重開停用的燃煤機組，特別是加開中火機組，對此，台電總經理王耀庭僅表示，目前看起來沒有那麼嚴重，因此只要重啟麥寮電廠3個月，目前規劃中火不會加開。

但王耀庭也強調，台電最重要的工作就是穩定供電，在這個前提下，就照全世界的方式因應，該調度就調度，全世界包括德國，都在開燃煤機組。

立法院 農業部 國發會 龔明鑫 台電

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