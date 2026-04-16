國泰投顧：第2季三重力量捕捉更大輪動機會

3月初中東地緣衝突升溫，全球金融市場劇烈震盪。進入2026年第2季，國泰投顧觀察到全球投資格局正受到利率重錨、成長重估與戰略重組的三重關鍵力量交互影響，推動市場進入顯著資產輪動，同時也帶來投資機會。

首先，市場普遍預計凱文・華許（Kevin Warsh）將接任目前聯準會主席鮑爾，投資人陸續重新校準對未來利率政策的預期—形成利率重錨；成長重估部分，優質股與軟體股遭逢大幅拋售後，精挑細選的投資機會重新浮現；戰略重組方面，中東局勢的急遽升高與美國總統川普政府積極落實《國家安全戰略》、推動美洲優先息息相關，美國強化對拉美的戰略布局，預估新興市場拉丁美洲主權債機會更具吸引力。

從歷史規律觀察，美股的元月效應具有強烈指標意義。當1月收紅時，全年上漲的機率通常較高。2026年標普500指數元月走揚，過去50多年統計顯示，美股元月亮眼的年份其全年平均總報酬達16.86%、中位數達19.30%。

然而，2026年適逢美國期中選舉年，政策攻防及政治不確定性往往使股市進入較高波動期；下任聯準會主席即將上任，過往歷任聯準會主席上任年份（伏克爾、葛林斯潘、柏南克、葉倫、鮑威爾等人）往往驅動市場重新錨定未來利率政策走向，進一步放大金融市場波動度。

國泰投顧指出，股市大幅輪動下，全球與美國的優質股及美國軟體股兩大類股的投資價值逐漸浮現。首先，目前全球與美國的優質股（Quality Stocks）遭到市場過度拋售，使擁有強健資產負債表、穩定現金流與高股東權益報酬率（ROE）的企業，股價漲幅遠落後於企業基本面增長。

2025年下半年，MSCI全球優質股票指數相對MSCI全球指數的落後幅度接近2000年科技泡沫及2008年金融海嘯期間的極端水位。2025年全年來看，MSCI全球優質股報酬率為18.18%，落後MSCI全球指數22.34%，差距超過400個基本點，是20多年來最極端情況。歷史統計上，只要全球優質股連續12個月跑輸大盤，後一年平均可領先大盤2.1%，後三年累計更可領先7.8%，顯示此類資產極具反彈潛力。

再者，美國軟體股近兩年因資金集中於AI硬體（基礎設施）而遭到排擠，評價面更大幅被下修，目前標普500軟體與服務指數的未來12個月預估本益比已回落至2018年約20倍的水準，但從基本面觀察，全球領頭羊的電子商務平台企業、行動，其訂閱制營收與定價能力，加上創新能力，具備強大網路效應和平台規模綜效，獲利展現韌性，具備逢低布局條件。

美國《國家安全戰略》與唐羅教義（指美國總統川普在美洲外交事務意圖在西半球強化並維護美國地位）主導下，美國戰略重心向西半球轉移，許多拉丁美洲國家新興市場主權債表現亮眼，帶動整體新興市場債市表現普遍優於成熟市場債市：過去一年期新興市場國家主權債漲幅13.24%優於成熟國家政府債的7.89%、美國公債的5.32%、美國投資等級債的6.67%、美國非投資等級債的6.96%。

另一方面，收益角度來看，新興市場債目前殖利率達6.82%，投資等級國家殖利率為5.27%、非投資等級國家殖利率為8.41%。拉美地區許多國家殖利率仍高，諸如巴西、墨西哥、阿根廷、委內瑞拉等，擁有結構性轉變的資本利得報酬潛力，亦提供相當具吸引力的收益水準。