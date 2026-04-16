台股進入獲利成長噴發期 卡位 AI 成長紅利

上市櫃公司2025年累計稅前盈餘攀升至新台幣5兆7,515億元，刷新歷史最高紀錄。在產業表現方面，半導體族群憑藉全球領先的技術壁壘及深化的供應鏈布局，精準捕捉AI市場爆發性需求，成為推升整體獲利的主引擎；此外，電腦及週邊設備業、其他電子業亦在AI伺服器強勁拉貨動能帶動下，獲利表現亮眼，投信業者建議，面對台股進入獲利成長噴發期，投資人可透過近期掛牌的主動式台股ETF積極把握新一波紅利，主動國泰動能高息（00400A）剛掛牌即交易熱絡，成為熱門新產品。

國泰投信指出，延續去年的成長氣勢，台灣上市櫃公司在2026年3月表現強勁，在不含金融股的前提下總營收達5.3兆元、創下歷史新高，值得注意的是，這次單月營收創新高的企業多達183家，刷新史上同期最佳紀錄。從產業分布來看，成長力道主要集中於AI核心供應鏈，包括晶圓代工、下游組裝、ASIC專門廠、散熱模組、記憶體及PCB與網通族群，AI需求在第2季前景持續看好，推估上市櫃公司營收可望持續成長。

00400A經理人梁恩溢表示，在企業獲利進入新一輪上升循環的趨勢下，台股投資策略應更具前瞻性。00400A發揮主動式ETF之投資優勢，由專業台股經理團隊依據市場變化靈活調整持股，選股的彈性更大，敏銳捕捉動態市況中的成長先機，同時積極佈局於配息能力強的公司，對投資人而言，不僅可透過00400A參與AI長期成長紅利，更能透過專業選股邏輯，有望達成資本利得與股息收益的雙贏。

梁恩溢表示，近期國際局勢動盪不安，美伊雙方談判破局導致地緣政治變數陡增，全球金融市場波動恐加劇，即便台股中長期基本面看好，但在震盪加大的環境下，投資人若僅憑個人判斷，往往容易受到市場情緒波動影響產生「追高殺低」的盲點，但若透過 00400A 的主動式策略，投資人能坐擁專業經理團隊的投研實力，透過團隊第一線的產業研究，在多變市況中能隨時機動調整投資組合，達到資產成長與防禦的最佳平衡。