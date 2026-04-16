日本新財年啟動 表現優於預期結構性特徵推動評價修復

時序進入4月，日本正式啟動2026新財年。對日本企業而言，4月不僅是年度營運與資本支出計畫的起跑點，更是市場重新評價企業獲利能力與股東回饋政策的重要時期。野村投信表示，隨著日本央行（BoJ）最新短觀報告出爐，加上國際政經風險出現階段性緩解，以及半導體產業景氣回溫的多重利多，日本股市的中長線投資價值再度獲得投資人肯定。

野村日本東證ETF（009812）經理人張怡琳表示，根據日本央行3月公布的短觀報告顯示，不論製造業或非製造業，企業景氣實際表現普遍優於去年底的預期水準。其中，大型製造業景氣判斷指數由原先預估的15，上修至17，反映AI相關需求回溫、全球供應鏈重整，以及半導體設備與材料訂單回流所帶來的正向影響；大型非製造業更從原本預估的28大幅跳升至36，顯示在薪資調升與觀光復甦帶動下，日本內需服務業展現高度韌性。日本企業長期以來維持相對保守的預測文化，使得「實際表現優於預期」成為結構性特徵，而這正是推動日股評價修復的重要動能。特別是在新財年初期，企業的資本支出計畫、配息與庫藏股政策往往仍具上修空間，有助於支撐股市後續表現。

張怡琳表示，在產業面上，日本半導體相關族群亦持續釋放正面訊號。隨著全球AI應用擴張、高效能運算需求成長，以及先進製程與成熟製程同步復甦，日本在半導體設備、關鍵零組件與材料領域的競爭優勢再度受到市場關注。她指出，日本半導體供應鏈具備「高市佔率、低替代性」特性，在全球科技投資循環回溫階段，具備穩定且可持續的成長動能，亦成為帶動製造業景氣優於預期的重要支撐。

張怡琳認為，4月初中東局勢傳出階段性進展，美伊之間出現短期緩和契機，將使市場對能源供應中斷的極端擔憂明顯降溫。她進一步提到，雖然地緣政治不確定性尚未完全消除，但短期內風險溢酬下降，有助於資金回流基本面穩健、現金流能見度高的成熟市場，日本股市正是其中的受惠者之一。值得留意的是，短觀報告中企業對第2季的展望仍偏向保守，主要反映調查期間外部政經情勢仍相對緊張；隨著不確定性暫時緩解，後續企業信心若回升，反而可能帶來正向驚喜，成為推升日股的潛在催化劑。

張怡琳指出，在基本面優於預期、半導體產業回溫，以及外部風險暫歇的背景下，透過009812參與日本市場，是兼顧效率與風險分散的布局方式。009812連結投資NEXT FUNDS TOPIX ETF，完整追蹤東京證券交易所一部的東證指數，相較於成分集中於少數大型科技股的日經225，東證指數產業涵蓋更全面，能同時掌握製造業復甦、半導體供應鏈回升、內需服務業成長，以及價值型企業的評價修復行情。

張怡琳補充，4月為日本企業公布新年度財測與股利政策的高峰期，在東京證交所持續推動PBR改善政策的背景下，具備提升資本效率與股東回饋潛力的企業，已成為外資與長線資金回補的重點標的，而這正是東證指數成分股的重要特色。面對全球景氣與地緣政治仍存變數，產業分布廣泛、投資結構多元的全市場指數，往往展現出較佳的抗震能力，有助降低單一產業波動對投資組合的影響。

張怡琳表示，日本企業實際營運數據持續優於市場心理預期，半導體產業動能回升，加上國際系統性風險暫時降溫，使日本股市的中長期配置價值更加明確。隨著新財年正式展開，投資人可視自身風險承受度，透過009812，卡位日本股市新一輪的評價修復行情。