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美啟動301…劉憶如：分散市場 勿太偏重美國

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
財政部前部長劉憶如。 圖／聯合報系資料照片
財政部前部長劉憶如。 圖／聯合報系資料照片

香港北威國際集團董事總經理、財政部前部長劉憶如昨天指出，國際貨幣基金（ＩＭＦ）大幅上修台灣二○二六年經濟成長率預測，預期台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）成長逾百分之五，但這是「基於我們不會受三○一調查或二三二條款嚴重傷害的假設」。

劉憶如表示，台灣受惠ＡＩ、資料中心和半導體產業成功拉動經濟成長，但經貿局勢上，對美國貿易順差太大，去年全年總順差一五七一億美元，對美國順差就高達一五○一億，呈現高度集中美國的危險結構，顯示市場高度偏重美國、產業也高度偏重高科技，哪天川普又回頭質疑台灣有太大的貿易出超，台灣要如何抵禦？

劉憶如表示，過去幾年中國大陸一帶一路帶動的基礎設施擴張與成效，中歐班列行經中國一二八個城市，連接歐洲廿六個國家的二二九個城市，中國對外貿易結構也出現變化，對美出口比重下降，但同時對東協、歐盟、拉丁美洲，以及對非洲出口都有很大進展；台灣也應調整策略，台灣應該跟大陸一樣，往風險分散的角度，在出口與產業布局避免過度集中。

她也說，美國整天逼台灣選邊站，但中國大陸是很好的夥伴，台灣不應該如此偏重美國，也不應該如此偏重高科技產業的發展和出口，應該思考更均衡、多元的發展方向。

劉憶如 川普 三○一 關稅 中國市場

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