美啟動301…林伯豐：關稅變來變去 川普不可預測

美國財政部長貝森特稱美方啟動三○一調查。三三會理事長林伯豐表示，台灣政府對於三○一調查「不該一味討好美國政府」，美國對台灣的貿易措施不公平，而且帶有歧視，台灣應該尋求全球供應鏈重組的機會；玉山科技協會理事長童子賢說，目前發球權在美國總統川普手裡，台灣必須小心應對。

林伯豐也感嘆，美國對等關稅政策變來變去，讓產業界認為川普的態度不可預測，業界只能「走一步算一步」，從前國與國間的貿易、政策都可以預測，但現在唯一無法預測的就是美國。產業界多認為此次「鄭習會」滿成功的，希望台灣政府能平常心看待兩岸交流，以對台灣有利的方向發展。

「三○一滋事體大。」童子賢說，一般產業界看法是，三○一調查目的就是美國減緩貿易逆差、重建美國製造業、增加美國政府關稅收入，為了上述目的而發動的「霸王條款」，台灣應小心應對。

機械業者說，美國啟動三○一調查應是為了讓對等關稅能夠落實，這對業者是好消息，可讓台灣與日本、南韓在同一個起跑線，但相對來說，目前美伊戰爭引起的不確定性，對於整體產業的影響更大。

行政院台美經貿工作小組昨天表示，我方已於美東時間十四日以政府名義提交書面說明，期盼全力維繫台灣在台美對等貿易協定（ＡＲＴ）及投資合作備忘錄（ＭＯＵ）取得的談判成果。

美方將於四月廿八日起舉行強迫勞動調查案公聽會，五月五日起舉行產能過剩調查案公聽會，我駐美代表處、台美經貿工作小組將派員出席旁聽。