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大和解…國票金改選戰提前休兵 公股8席民股7席

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國票金大和解，公股與台鋼和人旺達成共識。圖／聯合報系資料照片
國票金大和解，公股與台鋼和人旺達成共識。圖／聯合報系資料照片

國票金控今年的董事改選之爭將以大和解收場。在國票金今天舉行董事會討論董事被提名人選名單前夕，公股陣營、旺旺集團、耐斯台鋼等四方主要股東昨達成協議，原本山雨欲來的國票金委託書徵求大戰提前宣告落幕。

國票金將於五月底舉行股東會改選十五席董事，原先公股等四路人馬共提名廿五席董事名單，包括公股陣營提名十一席，旺旺集團六席、耐斯集團五席、以及台鋼的三席，但在國票金董事會今天審查提名名單前，戲劇性上演大和解戲碼，原先不同意公股席次分配的旺旺與台鋼最後都同意。據了解，保留在十五席名單裡的候選人，也已在昨天傍晚經由國票金主要股東協調後完成最後確認。

消息人士指出，台鋼與旺旺同意公股的建議，在公股已與全體大股東達成協議之下，其餘大股東都將撤回其他超過協商席次的董事。而旺旺集團也發表聲明，表態支持未來公股的整併行動，包括「公公併」，這也為未來國票金選後的動向埋下伏筆；據了解，包括第一金、彰銀兩家公股金融機構，屆時合併國票金的可能性最高。

國票金的公股民股大和解之後，在十五席董事中，五席獨董由公股囊括三席，耐斯與旺旺各為一席；另外，十席一般董事將由公股取得五席、台鋼一席、旺旺與耐斯各兩席。總計公股取得八席，其餘民股合計取得七席，公股在總席次過半，掌握實質主導權。

旺旺隨即也對外表態指出，針對這次國票金董事改選相關事宜，旺旺集團經審慎評估，基於當前金融發展情勢、資本市場穩定及國票金控健全發展的考量，願意支持由公股主導，並配合政府與財政部政策，同額競選這次國票金董事改選。同時，旺旺也表示將支持由公股主導推動更高層次的金融整併，包括「公公併」等有助於提升金控整體競爭力的政策方向，並將持續提供穩定且具體的支持，積極配合相關推動。

這也是國票金連續二屆董事改選之爭最後以和解收場，財政部由督導公股的政務次長阮清華出面與各方勢力交涉，另一位靈魂人物則是擅長企業經營權之爭的律師梁懷信，梁先前在糾纏十多年的台新、彰銀經營權之爭也義助公股，這次國票金改選同樣站在協助公股的立場。

台鋼 耐斯 國票金控

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