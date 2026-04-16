聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／新青安2.0延續利息補貼？政府要慎思

聯合報／ 本報記者朱漢崙

新青安二點○方案至今仍只聞樓梯響，卡關原因在於是否延續利息補貼，決策高層與公股行庫不同調，政策利多上場容易下場難，對負責執行的公股行庫卻是有苦難言，補貼利息事小，卻還要背負助長炒房的惡名，這也是行庫為何敢甘冒大不諱反對利息補貼。政府若為了選舉考量要維持利息補貼，不能只要行庫「吞下去」，要有更合理、細緻的規畫，才能讓制度合理且可行。

對於利率補貼是否延續，事實上，新青安貸款的利率，在未包括利息補貼前為百分之二點二七五，已低於一般的房貸利率，再加碼利率補貼只能說是錦上添花，民眾不見得「有感」；況且新青安最多只有一千萬元的額度享有利率補貼，要在利率上作文章，效果實在有限。

再者，要行庫利率補貼也不盡公平，新青安上路後，八大公股行庫明明是配合政策，卻無辜背上「助長炒房」的罵名，如今新青安二點○難不成又要重來一次？

況且，最關鍵的是政府整體的房市政策為何，是要鼓勵民眾買房？還是要降溫房價？這兩者之間本質上有矛盾之處，尤其當政府透過利率補貼來鼓勵更多的買盤進場，房價還降得下來嗎？既然如此，那中央銀行持續進行不動產集中度管理的道理何在？

金管會去年發布解釋令，明定新青安可不計入銀行法七十二條之二的範圍，藉此紓解當時的房貸荒，但這種救急措施不應扭曲成為「靠山」，讓新青安可水龍頭大開，甚至還用利率補貼吸引更多民眾買房，何況各行庫之所以同意新青安房貸最長四十年，就是因為現在房價太高，若不拉長借款年限增加每月本利攤還的空間，很多購屋者的所得收支比，或負債比根本過不了關，買房對每個人都是大事，用短暫的利率補貼鼓勵買房意義何在？政府應審慎思考，不要因為選舉因素而淪為決策矛盾、父子騎驢的窘境。

金管會 新青安 銀行法

延伸閱讀

電商土洋大戰…外商拚補貼搶攤 本土商打服務戰對抗

國內公共運輸票價凍漲 交長允諾至今年底、明年也將編列相關預算

油價飆漲公路客運恐漲價？交通部：年底前都不會 85億元補助到明年底

把借出的錢變定存！律師曝3步驟討回欠款 還能多拿5%利息

相關新聞

核三再運轉換照計畫符合申請要件 4月28日將開地方說明會

因應賴清德總統非核家園政策的轉彎，今年3月27日核安會已收到核三廠運轉執照換照申請及再運轉計畫，並已召開實質審查準備會議。核安會今表示，將於4月28日辦理地方說明會，透過聽取在地多元意見，作為審查作業的參考。

因應美國301調查 台美經貿小組：已提交書面意見，力拚鞏固談判成果

美國對台灣等多國啟動301條款調查，涉及產能過剩與強迫勞動，行政院台美經貿工作小組指出，我方已於美東時間14日以政府名義提交書面說明，期盼全力維繫台灣在台美對等貿易協定（ART）及投資MOU取得的談判成果。

選舉考量？利息補貼喬不攏 新青安2.0卡關

青安貸款精進方案（新青安）將在今年七月底落日，之後將由新青安二點○接棒，據了解，由於是否延續既有的利息補貼方案喬不攏，導致新青安二點○版「卡關」，至今尚未提報行政院。

新聞眼／新青安2.0延續利息補貼？政府要慎思

新青安二點○方案至今仍只聞樓梯響，卡關原因在於是否延續利息補貼，決策高層與公股行庫不同調，政策利多上場容易下場難，對負責執行的公股行庫卻是有苦難言，補貼利息事小，卻還要背負助長炒房的惡名，這也是行庫為何敢甘冒大不諱反對利息補貼。政府若為了選舉考量要維持利息補貼，不能只要行庫「吞下去」，要有更合理、細緻的規畫，才能讓制度合理且可行。

大和解…國票金改選戰提前休兵 公股8席民股7席

國票金控今年的董事改選之爭將以大和解收場。在國票金今天舉行董事會討論董事被提名人選名單前夕，公股陣營、旺旺集團、耐斯和台鋼等四方主要股東昨達成協議，原本山雨欲來的國票金委託書徵求大戰提前宣告落幕。

標普上修台灣今年GDP成長至6.3% 中東戰爭強度在4月達高峰

標普旗下中華信評今發布台灣金融業信用焦點更新，標普全球最新預估台灣今年經濟成長率為6.3%，較去年11月預估的2.4%上修3.9個百分點。另標普對中東衝突基本情境假設戰爭強度將在4月達到高峰後緩和，荷莫茲海峽的封鎖也會逐漸解除，但干擾可能仍會持續數月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。