新聞眼／新青安2.0延續利息補貼？政府要慎思

新青安二點○方案至今仍只聞樓梯響，卡關原因在於是否延續利息補貼，決策高層與公股行庫不同調，政策利多上場容易下場難，對負責執行的公股行庫卻是有苦難言，補貼利息事小，卻還要背負助長炒房的惡名，這也是行庫為何敢甘冒大不諱反對利息補貼。政府若為了選舉考量要維持利息補貼，不能只要行庫「吞下去」，要有更合理、細緻的規畫，才能讓制度合理且可行。

對於利率補貼是否延續，事實上，新青安貸款的利率，在未包括利息補貼前為百分之二點二七五，已低於一般的房貸利率，再加碼利率補貼只能說是錦上添花，民眾不見得「有感」；況且新青安最多只有一千萬元的額度享有利率補貼，要在利率上作文章，效果實在有限。

再者，要行庫利率補貼也不盡公平，新青安上路後，八大公股行庫明明是配合政策，卻無辜背上「助長炒房」的罵名，如今新青安二點○難不成又要重來一次？

況且，最關鍵的是政府整體的房市政策為何，是要鼓勵民眾買房？還是要降溫房價？這兩者之間本質上有矛盾之處，尤其當政府透過利率補貼來鼓勵更多的買盤進場，房價還降得下來嗎？既然如此，那中央銀行持續進行不動產集中度管理的道理何在？

金管會去年發布解釋令，明定新青安可不計入銀行法七十二條之二的範圍，藉此紓解當時的房貸荒，但這種救急措施不應扭曲成為「靠山」，讓新青安可水龍頭大開，甚至還用利率補貼吸引更多民眾買房，何況各行庫之所以同意新青安房貸最長四十年，就是因為現在房價太高，若不拉長借款年限增加每月本利攤還的空間，很多購屋者的所得收支比，或負債比根本過不了關，買房對每個人都是大事，用短暫的利率補貼鼓勵買房意義何在？政府應審慎思考，不要因為選舉因素而淪為決策矛盾、父子騎驢的窘境。